Interhyp-Zinsupdate: Zwischentief bei den Bauzinsen - Inflationsangst treibt Renditen

Zinsentwicklung: Die Bauzinsen für 10-jährige Darlehen markieren mit rund 3,6 Prozent ein Zwischentief, zeigen aber bereits wieder erste Aufwärtstendenzen

Marktprognose: Geopolitische Spannungen im Mittleren Osten schüren Inflationssorgen; Experten prognostizieren mittel-bis langfristig steigende Bauzinsen

Geschwindigkeit ist Trumpf: Experten raten dazu, jetzt aktiv zu werden und nicht auf weiter sinkende Zinsen zu spekulieren

Der aktuelle Konflikt im Nahen Osten sorgt für Bewegung am Zinsmarkt. Momentan befinden sich 10-jährige Baufinanzierungen mit einem Zinssatz von im Schnitt rund 3,6 Prozent auf einem attraktiven Niveau. Laut Einschätzung der Interhyp Gruppe deutet allerdings vieles darauf hin, dass die Zinsen mittelfristig steigen könnten. Interessenten sollten daher prüfen, ob sie das aktuelle Zinsniveau zeitnah für sich nutzen können.

Expertenpanel: Inflationsangst überwiegt "Sicheren Hafen"

Der Krieg im Mittleren Osten hat für starke Bewegung an den Kapitalmärkten gesorgt. Ein Mitglied des Interhyp-Bankenpanels zur aktuellen Dynamik: "Nach einer kurzen Phase mit der Suche nach "sicheren Häfen" und dem damit verbundenen Rückgang der Kapitalmarktzinsen, überwiegt jetzt gerade die Inflationsangst. Die Kapitalmarktzinsen steigen bereits wieder."

Die weitere Entwicklung hängt maßgeblich von der Dauer des Konflikts ab: "Sollte der Konflikt zu einer längeren Phase von hohen oder noch höheren Energiepreisen führen, dürften auch die Kapitalmarktzinsen noch etwas weiter steigen", so die Einschätzung aus dem Expertenkreis.

Die Mehrheit des Panels (rund 67 Prozent) geht vor diesem Hintergrund mittel- bis langfristig von steigenden Bauzinsen aus.

Jetzt aktiv werden: Das Risiko des Abwartens ist zu hoch

Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe, rät Kaufinteressierten, angesichts dieser Volatilität nicht zu lange zu warten:

"Wir befinden uns momentan in einem Zins-Zwischentief, doch die durch den Konflikt im Iran ausgelösten Inflationssorgen und die drohenden Energiepreissteigerungen treiben die Renditen der Staatsanleihen. Dadurch werden auch die Bauzinsen steigen. Mein Rat: Wer eine Immobilie gefunden hat, sollte die Finanzierung jetzt fixieren und nicht auf weitere Rückgänge spekulieren."

Drei Empfehlungen für Kaufinteressierte im aktuellen Marktumfeld

Zwischentief sichern: Nutzen Sie die aktuelle Zinsdelle aus. Angesichts der geopolitischen Spannungen und damit verbundenen Unsicherheiten bedeutet jeder Tag Abwarten bares Geld. Inflationsschutz durch Zinssicherheit: In Zeiten geopolitischer Instabilität ist Planungssicherheit das höchste Gut. Sichern Sie sich lange Zinsbindungen, um gegen weitere Sprünge bei den Kapitalmarktzinsen gewappnet zu sein. Geschwindigkeit ist Trumpf: Lassen Sie Ihre Finanzierungsmöglichkeiten zeitnah prüfen. Mit einer vorbereiteten Finanzierungsbestätigung können Sie sofort zuschlagen, wenn das passende Objekt gefunden ist.

