Biallo & Team GmbH

Bundesweit sind 40 Girokonten noch kostenlos

Schondorf am Ammersee (ots)

Nach einer aktuellen Untersuchung des Verbraucherportals biallo.de sind bundesweit noch 40 Girokonten kostenlos (https://www.biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/). Das zeigt ein e Auswertung der Konten von knapp 1.300 Banken und Sparkassen. Verbraucher zahle n in diesem Fall keine monatliche Grundgebühr und müssen dafür auch keinen besti mmten Geldeingang vorweisen. Überweisungen und Girocard sind ebenfalls gratis.

Diese Banken berechnen ihren Kunden auch nichts, wenn sie in Corona-Zeiten liebe r mit der Girocard zahlen. Anders ist das bei über 500 Geldhäusern: Sie verlange n bis zu 0,70 Euro je Zahlvorgang. Das betrifft vor allem Kunden, die ein Klassi k- beziehungsweise Online-Kontomodell gewählt haben oder ein Basiskonto, das Ver braucher nicht überziehen können. "Wer davon betroffen ist, sollte lieber bar zahlen", rät Sebastian Schick vom Ve rbraucherportal biallo.de. Aber auch hier heißt es aufpassen. Denn die Hälfte al ler Banken und Sparkassen nimmt mittlerweile Gebühren, selbst wenn man bei der e igenen Bank oder im Bankenverbund Geld abhebt. Größere Summen auf einmal abheben , koste weniger als viele kleine Beträge.

Über uns Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den f ührenden Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation. Wir biete n aktuelle journalistische Informationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzieru ng, Kredite, Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon & Intern et, Energie, Recht & Steuern sowie Soziales. Unsere Beiträge erscheinen in zahlr eichen regionalen und überregionalen Tageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzli ch von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools und Finanzvergleichen, welc he die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. Im Girokonto-Vergleich (https://www.biallo.de/girokonto/) sind rund 1.300 Banken und Sparkassen geliste t. Damit bietet biallo.de den größten Girokonto-Vergleich Deutschlands mit nahez u kompletter Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion. Was die Erlösquellen an geht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir in der Rubrik " Über uns (https://www.biallo.de/unternehmen/ueber-uns/)" offengelegt.

Pressekontakt:

Biallo & Team GmbH

Anita Pabian

Bahnhofstr. 25

86938 Schondorf am Ammersee

Tel.: 08192/93379-0

E-Mail: info@biallo.de

Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell