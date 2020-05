Verlagsgruppe Deutsche-Medienmanufaktur (DMM)

"Land und Leben": Neue Doppelspitze bei der Deutschen Medien-Manufaktur

Hamburg / Münster (ots)

Sinja Schütte wird Chefredakteurin des Bereichs "Land und Leben" mit den Marken LANDLUST, LANDLUST ZUHAUS, LIVING AT HOME, FLOW und HYGGE / Frank Gloystein wird neuer Publisher

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), das Gemeinschaftsunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner +Jahr, stellt die Spitze von "Land und Leben" neu auf. Sinja Schütte übernimmt zum 1. Juni 2020 die Chefredaktion des Bereichs. Sie verantwortet damit zukünftig die Marken LANDLUST, LANDLUST ZUHAUS, LIVING AT HOME, HOLLY, FLOW und HYGGE. Frank Gloystein wird Publisher aller Titel. Schütte und Gloystein werden ihre neuen Aufgaben an den beiden DMM-Standorten in Münster und Hamburg ausüben.

Sinja Schütte ist seit 2013 Chefredakteurin von LIVING AT HOME und FLOW und Gründungschefredakteurin von HYGGE. Davor war sie in verschiedenen leitenden Funktionen für BRIGITTE und CAPITAL tätig. Außerdem gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der Online-Redaktion der LIVING-Gruppe (schoener-wohnen.de / livingathome.de).

Frank Gloystein ist seit 2006 für LANDLUST tätig. Er hat die Integration des Titels in die Anzeigen-Vermarktung der G+J eMS begleitet und ist seitdem Key Account Manager für die Erfolgsmarke. Ihm zur Seite wird zukünftig Ulrich Toholt als Senior Projektleiter Publishing stehen. Gloystein und Toholt haben gemeinsam von Beginn an großen Anteil an der Erfolgsgeschichte der LANDLUST.

Alexander v. Schwerin, Geschäftsführer Deutsche Medien-Manufaktur: "Mit Sinja Schütte haben wir eine sehr erfahrene und innovative Journalistin und Blattmacherin für die Chefredaktion des neuen Bereichs "Land und Leben" gewonnen, die uns immer wieder mit ihrer Kreativität, ihren Ideen und ihrem unternehmerischen Denken beeindruckt. Frank Gloystein ist ein Vermarktungsprofi, der den Medienmarkt mit seinen besonderen Herausforderungen sehr gut kennt. Ich wünsche beiden einen kraftvollen und mutigen Start."

Malte Schwerdtfeger, Geschäftsführer Deutsche Medien-Manufaktur: "Sinja Schütte und Frank Gloystein werden an beiden Standorten in Münster und Hamburg arbeiten. Das ist ein weiterer Meilenstein für das Zusammenwachsen der Deutschen Medien-Manufaktur und setzt neue Impulse für die Weiterentwicklung der LANDLUST. In Kombination mit den erfahrenen und bestens qualifizierten Redakteur*innen und Verlagsmitarbeiter*innen haben wir jetzt Teams, die den Bereich "Land und Leben" weiter ausbauen werden. Darauf freue ich mich."

Über die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM):

Die Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Landwirtschaftsverlags Münster und Gruner + Jahr, die zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Zur DMM gehören die Marken LANDLUST, ESSEN & TRINKEN, ESSEN & TRINKEN FÜR JEDEN TAG, LIVING AT HOME, HOLLY, LAND & BERGE, FLOW, EINFACH HAUSGEMACHT, HYGGE und LANDLUST ZUHAUS.

