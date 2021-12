ViennaEstate Immobilien AG

EANS-News: ViennaEstate ab sofort 100%-Eigentümer der Wiener Privatbank Immobilienmakler - BILD

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Als neu benannte ViennaEstate Makler GmbH runden die Immobilienmakler das Dienstleistungsportfolio der ViennaEstate Immobilien AG ab Führungswechsel/Fusion/Übernahme/Beteiligung/Personalia/Immobilien/Vorsorgewohnu ng Wien - Die Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH gehörte zu gleichen Teilen der Wiener Privatbank SE sowie der ViennaEstate Immobilien AG. Letztere greift nun die restlichen 50% der Anteile auf und komplettiert mit dieser Tochterfirma ihr Dienstleistungsportfolio rund um das Immobilien-Management. Die Geschäftsführung übernimmt ein Zweier-Team bestehend aus dem bisherigen WPB- Makler-Prokurist Florian Prammer und VE-Vorstand Helmut Dietler. Dieser betont: "Das Geschäftsmodell der ViennaEstate Immobilien AG ist auf Ganzheitlichkeit ausgelegt, d.h. wir bedienen alle Aktivitäten des Immobilienmanagements - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung und laufenden Bewirtschaftung. Mit der vollständigen Übernahme der Maklerfirma bündeln wir weitere Kompetenzen direkt bei uns, die wir unseren Kundinnen und Kunden aus einer Hand anbieten können". Zwtl.: Über die ViennaEstate Makler GmbH Bestehend seit 2015 haben sich die Wiener Privatbank Immobilienmakler als verlässlicher Partner am Markt etabliert. Die umfassende Expertise liegt bei Immobilien in den Bereichen Wohnbau, Gewerbe und Büro, aber auch bei Vorsorgeimmobilien oder Zinshäusern. Egal, ob private kleinere Wohnungen oder gewerblich großvolumige Objekte, die persönliche Betreuung steht immer an erster Stelle. Neo-Geschäftsführer Prammer ergänzt: "Die vollständige Eingliederung als Konzerntochter bringt zahlreiche administrative und inhaltliche Synergien mit sich, sodass wir uns künftig noch konzentrierter um die Anliegen unserer Kundinnen und Kunden kümmern können. Zudem haben wir attraktive Möglichkeiten, Serviceleistungen wie Asset Management oder Hausverwaltung auf kurzem Wege anzubieten. Und das meine ich wörtlich, da wir bereits am selben Bürostandort im HoHo Wien angesiedelt sind." Im Zuge der neuen Ausrichtung wurden die Makler in ViennaEstate Makler GmbH umbenannt und sind ab sofort unter www.viennaestate- makler.com [http://www.viennaestate-makler.com] zu erreichen. Zwtl.: Über die ViennaEstate Immobilien AG Die ViennaEstate Immobilien AG ist sowohl als Bauträger als auch als Immobilieninvestor und Immobilien-Asset-Manager tätig - vom Investment über die Entwicklung und den Handel bis hin zur Strukturierung, Finanzierung und laufenden Bewirtschaftung. Konkret besteht das Kerngeschäft aus dem Ankauf von Altbau- und Stilzinshäusern, aber auch aus Liegenschaften in wenig attraktiven Lagen mit kniffliger Mieter- und Mieterinnenstruktur, denn auch mit diesen Immobilien können bestmöglichen Ergebnisse erzielt werden. Darüber hinaus tritt die ViennaEstate Immobilien AG als Bauträger auf und entwickelt im Rahmen dieser Tätigkeit komplexere Aus- und Umbau- oder auch Neubauprojekte ab. Aufgrund des divergenten Leistungsumfangs ist das Unternehmen der ideale Ansprechpartner für private und institutionelle Investor*innen, die bereits in Immobilien investieren oder die in dieses Segment einsteigen wollen. Rückfragehinweis: MMag. Romana Hoffmann ViennaEstate Immobilien AG Janis-Joplin-Promenade 26 | 1220 Wien T +43 1 236 01 55 – 160 hoffmann@viennaestate.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Bilder zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/images/3445/5/10818298/Florian_Prammer__Geschäftsführer_der_ViennaEstate_Makler_GmbH.JPG

