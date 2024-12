Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland

Weihnachtswunschbaum in Neuss: Gemeinsam anderen Menschen eine Freude bereiten

Neuss (ots)

Auch dieses Jahr wieder führten Yanfeng und Mobilize Financial Services ihre gemeinsame Weihnachtswunschbaumaktion in Neuss durch.

Am Weihnachtswunschbaum im Eingangsbereich des gemeinsam genutzten Gebäudes an der Jagenbergstraße 1 hatten 130 Karten mit Wünschen der Bewohner des Herz-Jesu-Pflegeheims und der Neusser Lebenshilfe gehangen. Diese Wunschkarten konnten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Adventswochen vom Baum "pflücken" und in weihnachtlich verpackte Geschenke umwandeln. Am 18. Dezember 2024 nahmen die Repräsentantinnen des Herz-Jesu-Pflegeheims und der Neusser Lebenshilfe die Geschenke entgegen.

"Sehr gerne unterstützen wir auch in diesem Jahr die Wunschbaumaktion und freuen uns über die große Hilfsbereitschaft unserer Belegschaft. Wir hoffen, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims Herz-Jesu und der Neusser Lebenshilfe mit den Geschenken ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können", sagt Simone Lombardi, Assistentin der Geschäftsführung von Yanfeng.

"Ob alt oder jung - jeder Mensch bekommt gerne einen Wunsch zu Weihnachten erfüllt. Deshalb haben sich viele Mobilizer auch dieses Jahr wieder gerne für Menschen engagiert, für die es nicht selbstverständlich ist, an Weihnachten beschenkt zu werden", sagt Karsten Borkowsky, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland.

Mobilize Financial Services und Yanfeng wünschen den Bewohnern des Herz-Jesu-Pflegeheims und der Neusser Lebenshilfe viel Freude mit den Geschenken und ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest!

Über Yanfeng

Yanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme fokussiert und aktiv neue Geschäftsfelder erschließt. Das Unternehmen beschäftigt global rund 57.000 Mitarbeiter an über 220 Standorten. Das technische Team von 4.100 Experten ist in 14 Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf SMART-CABIN-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Lösungen den mobilen Innenraum der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yanfeng.com.

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist die Marke für RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

www.mobilize-fs.de | www.nissanfs.de | www.renault-bank-direkt.de

