Ledvance GmbH

Lass die Sonne rein! - Sun@Home macht Schluss mit dem Herbst und Winterblues

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Wir stehen auf, wenn's noch dunkel ist. Und wenn wir Feierabend haben, ist die Sonne auch schon wieder untergegangen. Dazu wird es tagsüber oft auch nicht so richtig hell. Selbst im Büro oder generell am Arbeitsplatz, wo auch immer der sein mag, kommen wir trotz voller Beleuchtung nicht so richtig auf Trab. Etwas, womit wir fitter und wacher durch diese Zeit kommen sollen, sind Lampen, die das Tageslicht simulieren. Helke Michael hat sich für uns mal schlau gemacht.

Sprecherin: Das Tageslicht gibt uns Energie. Nur bekommen wir davon gerade nicht viel ab. Zum einen, weil diese Jahreszeit ohnehin schon dunkler ist als Frühling und Sommer. Zum anderen, weil wir viel öfter in geschlossenen, schlecht beleuchteten Räumen sind.

O-Ton 1 (Dieter Lang, 23 Sek.): "Kunstlicht ist wesentlich dunkler als das Tageslicht. Uns fehlen bestimmte Farben, das heißt, bestimmte Wellenlängen, die im Tageslicht enthalten sind. Und genau die brauchen wir aber, damit unser biologisches System richtig angeregt wird. Es reicht einfach nicht, wenn man nur genügend Licht zum Sehen hat. Der Körper braucht tatsächlich ein starkes Signal mit dem richtigen Spektrum."

Sprecherin: So Dieter Lang, der als Experte für die Wirkung von Licht auf Menschen bei LEDVANCE Tageslichtlampen mit entwickelt, die sich deutlich von der klassischen Beleuchtung

unterscheiden. O-Ton 2 (Dieter Lang, 20 Sek.): "Die Tageslichtlampen haben - genauso wie das natürliche Tageslicht - eine kühle Lichtfarbe von ungefähr 5000 Kelvin oder höher und haben ein vollständiges Spektrum, so wie zum Beispiel im Regenbogen auch alle Farben enthalten sind. Und gerade die kalten Farben brauchen wir am Tag, damit unser Körper richtig funktioniert."

Sprecherin: Damit sich kühles Licht angenehm anfühlt, muss aber auch die Qualität von Licht und Farben stimmen.

O-Ton 3 (Dieter Lang, 30 Sek.): "Man beschreibt das mit dem Farbwiedergabeindex: Bei klassischen LEDs ist der in der Regel nur 80 von 100, was möglich wäre maximal. Mit unseren Tageslichtlampen erreichen wir über 95 Prozent der Farbqualität des Tageslichts und dann wirkt das Licht auch natürlich und angenehm, obwohl es kalt ist. Das ist so wie an einem schönen Tag im Freien, wo das Licht rein messtechnisch auch kalt ist, aber man empfindet es als warm."

Sprecherin: Außerdem sollte eine gute Tageslichtlampe auch den sich ändernden Sonnenstand berücksichtigen.

O-Ton 4 (Dieter Lang, 15 Sek.): "Und deswegen haben wir unsere Tageslicht-Produkte auch weitergedacht: Am Abend, wenn das natürliche Tageslicht weniger wird, gehen auch unsere Sun@Home Produkte auf eine wärmere Lichtfarbe über. Das ist ähnlich wie Kerzenlicht oder Kaminfeuer."

Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie mehr über Tageslichtlampen wissen wollen, wie sie funktionieren und was sie alles leisten können, dann schauen Sie einfach mal im Netz auf der Seite Ledvance.de vorbei. Hier finden Sie alles rund um Sun@Home und wie Sie damit den Winterblues vertreiben.

