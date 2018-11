1 weiterer Medieninhalt

Saalbach-Hinterglemm (ots) - Aktuelle Infos zum Skiweltcup in Saalbach // Riesentorlauf der Herren am 20. Dezember 2018

Der Skiweltcup gastiert nach dreijähriger Pause wieder am Zwölferkogel in Hinterglemm. Am 20. Dezember geht die Weltelite des Skisports beim Audi FIS Skiweltcup in Saalbach Hinterglemm beim Riesentorlauf der Herren an den Start. Der erste Durchgang startet um 10:00 Uhr, gefolgt vom Zweiten um 13:00 Uhr. Tipp: Skifans kommen drei Tage voll auf ihre Kosten, denn am 21. und 22. Dezember werden die FIS Europacup Speedrennen der Herren ebenfalls auf der Schneekristallstrecke am Zwölferkogel ausgetragen!

Seit über 100 Jahren engagiert sich der Schiclub Saalbach Hinterglemm mit Professionalität und vor allem Herzblut für den Skisport im Glemmtal. Und das mit Erfolg! Viele Rennen - unter anderem auch Weltmeisterschaften und mehrere Weltcups - konnten in den vergangenen Jahren gemeinsam mit der Gemeinde, dem Tourismusverband und den Bergbahnen erfolgreich ausgetragen werden. Geplante Fixpunkte in der bevorstehenden Saison sind die Europacuprennen der Herren am 21. und 22. Dezember, sowie die Österreichischen Meisterschaften von 20. bis 28. März.

Ende Oktober wuchs der Veranstaltungskalender der Saalbacher allerdings um einen weiteren Event: Den Audi FIS Skiweltcup! Nach der Absage in Sölden wurde die Destination als Ersatzaustragungsort gewählt. "Wir sind bereit! Und wir freuen uns darauf, das Weltcup Rennen am 20. Dezember austragen zu dürfen", grinst Bartl Gensbichler, Präsident des Salzburger Landesskiverbands und Obmann des Schiclubs Saalbach Hinterglemm. Im Organisationskomitee läuft laut Gensbichler alles nach Plan. "Wir stehen quasi schon in den Startlöchern!"

"Die Vorbereitungen laufen wie ein Uhrwerk. Der Schneefall der letzten Tage sorgt für winterliche Kulisse im Glemmtal und die Piste am Zwölferkogel ist an diesem Wochenende bereits geöffnet. Einem weiteren gelungenen Weltcup steht nichts mehr im Weg", sagt Bürgermeister und Präsident des Organisationskommitees Alois Hasenauer zum aktuellen Stand der Vorbereitungen.

Noch schnell die letzten Tickets sichern!

Die Tribünenplätze und VIP Tickets sind bereits ausverkauft. Stehplätze um EUR 12,00 sind noch online auf oeticket.com und in allen oeticket Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Infos unter saalbach.com/skiweltcup

