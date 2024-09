Aras Software GmbH

Aktivieren Sie Ihren Digital Thread auf der Aras Connect 2024!

München (ots)

Nutzen Sie den Digital Thread und machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft. Erfahren Sie auf der Aras Connect 2024, wie Product Lifecycle Management (PLM) Sie bei der Bewältigung komplexer unternehmerischer Herausforderungen unterstützen kann. Hochkarätige Referenten aus Industrie und Wirtschaft sowie Aras, ein führender Anbieter von PLM- und Digital Thread-Lösungen, teilen auf der zweiten Aras Connect European Tour ihr Know-how und Insiderwissen. Stationen der Tour sind Frankfurt und drei weitere europäische Metropolen: Stockholm, Birmingham und Paris.

Die diesjährige Aras Connect Tour macht am 23. und 24. Oktober Halt im re:mynd Eastside in Frankfurt. Gewinnen Sie exklusive Einblicke in die Neuheiten von Aras, tauschen Sie sich mit anderen Visionären aus und lassen Sie sich für die digitale Reise Ihres Unternehmens inspirieren.

Kunden und Experten von Aras halten Vorträge zu Themen wie Lieferantenmanagement, dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz im PLM, dem EU Digital Product Passport und vielem mehr. Unter anderem sprechen Dr. Jan Göpfert und Jochen-Thomas Morr von PricewaterhouseCoopers über Modularisierung & Standardisierung als Enabler für den Produkterfolg - durchgängig gemanagt durch PLM. Gilbert Delabrousse (INENSIA) und Laetitia Millée (Mersen) zeigen, wie Mersen in Zusammenarbeit mit Inensia mit Hilfe von Aras Innovator Umweltpässe erstellt und die Umweltauswirkungen ihrer Produkte kommuniziert.

Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras, sagt: "Unsere erste Aras Connect European Tour 2023 hat unsere Erwartungen übertroffen und Hunderte von Kunden, Partnern und Branchenexperten zusammengebracht. Wir freuen uns darauf, unsere Community erneut in ganz Europa willkommen zu heißen. Wir unterstützen sie dabei, neue und individuelle Wege zu gehen, Innovationen schneller voranzutreiben und bessere Produkte zu entwickeln."

In einer sich ständig verändernden digitalen Welt ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Nehmen Sie an der Aras Connect 2024 teil, um sich das Wissen und die Tools anzueignen, die Sie benötigen, um Branchentrends zu antizipieren und sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen wettbewerbsfähig und anpassungsfähig bleibt. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen der Aras Connect European Tour finden Sie hier.

Über Aras

Aras ist ein führender Anbieter von Product-Lifecycle-Management- und Digital-Thread-Lösungen. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen, die auf einem leistungsstarken Digital-Thread-Backbone und einer Low-Code-Entwicklungsplattform basieren. Die Plattform und die Product-Lifecycle-Management-Anwendungen von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube, X, Facebook, and LinkedIn.

Original-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell