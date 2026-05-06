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Finales Line-up voller Top-Acts

Hafengeburtstag Hamburg zeigt beeindruckende Musik- und Bühnenshows

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Hamburg (ots)

Mit Ben Zucker, Santiano, DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, einem Weltrekordversuch und dem Hamburg Ballett erleben die Gäste beim 837. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG spektakuläre Abendshows auf der schwimmenden Elb-Bühne. Zusammen mit zahlreichen Open Air-Konzerten auf weiteren zehn Bühnen entlang der Elbe verwandelt sich der Hafen vom 8. bis 10. Mai in eine riesige Festivallandschaft.

Top-Shows auf schwimmender Elb-Bühne:

Elbe in Concert: Hamburg in Hafenliebe vereint.

Am Freitag, ab 19 Uhr mit Beginn der Pre-Show erleben die Gäste Live-Musik unterschiedlichster Genres. Es werden kurze, eindrucksvolle Live-Sets - von Pop und Rock über Rap bis hin zu Shanty und Schlager performt. Für eine mitreißende Stimmung sorgen Santiano, Patrice, Oli.P, Fünf Sterne Deluxe, Deine Freunde, Das Bo, Pohlmann, Daniel Sommer, Noah Kraus, Christoph Sakwerda und De Tampentrekker. Außerdem erleben die Gäste einen besonderen Show-Auftritt der Tanzcompagnie des international anerkannten Bundesjugendballetts.

Elbe in Concert: Vom HHafen in die weite Welt!

Am Samstag freuen sich die Gäste auf eine Show der Extraklasse. Los geht es ab 20 Uhr mit der Pre-Show als Warm-Up mit Edo Saiya, Moonkid, Baumgart und Dondon & Rrotzer. Ab 21 Uhr folgendie Live-Auftritte von Ben Zucker, DJ Topic, Max Giesinger, Michael Schulte, Elif, Kayef, Sierra Kidd und Jacob Fortyhands.

An diesem Abend schreibt Hamburg vielleicht Geschichte. Inmitten von Musik und Performances beginnt ein ganz besonderer Moment: der Guinness World Record-Versuch. Die gigantische schwimmende Bühne wird an diesem Abend offiziell vermessen. Mit Spannung blickt das Publikum auf die Bühne, während geprüft wird, ob sie tatsächlich das ist, was viele längst ahnen: die größte temporäre schwimmende Bühne der Welt. Die Entscheidung fällt noch am selben Abend - ein einmaliger Augenblick voller Emotionen und Spannung.

Den krönenden Abschluss dieser beeindruckenden Show bildet um 22:45 Uhr das faszinierende Feuerwerk, das im Einklang mit dem Sound von DJ Topic glitzernde Bilder in den Himmel malt und die Gäste verzaubert.

An den Landungsbrücken Open Air: Vielfalt direkt am Wasser

Direkt vor dem Alten Elbtunnel wird der Platz an den Landungsbrücken zur Festivalbühne. Täglich eröffnen Shantychöre wie der Altländer Shanty-Chor oder De Tampentrekker die Bühne. Am Freitag dominieren Rock- und Tribute-Acts wie The Pretty Heartbreakers, die Toten Ärzte, Powerslave und Bon Scott, während am Samstag Indie- und Rock-Acts wie RAUM27 und LE FLY für Stimmung sorgen. Der Sonntag bietet mit dem Kinderchor Tiny Wolves, dem Akkordeonorchester Hamburg und der Kultband Boppin'B einen Mix für alle Generationen.

Heimathafen Hamburg: Rockmusik und Norden pur

Zwischen StrandPauli und Fischmarkt wird der Heimathafen Hamburg mit seiner Bühne zum Hotspot für die lokale Musikszene. Shantychöre wie Möwenschiet oder die Blau-Weißen Jungs eröffnen, während Acts wie Miu & Band, Nenad oder Great King Kate musikalische Vielfalt von Soul bis Pop liefern. Ein besonderes Highlight ist am Freitag der "Dirty 30 on Stage"-Contest mit regionalen Bands, dessen Gewinner die Bühne als Vorband rockt, bevor die ROCK ANTENNE Hamburg Band den Abend mit grandiosen Rockklassikern krönt.

Harbour Pride & Street Art Festival: Eine Community voller Energie und Vielfalt

Die Harbour Pride Bühne steht für Musik, Kunst und gelebte Vielfalt. Hier trifft queere Popkultur auf Straßenkunst, Show und interaktive Formate und schafft einen Ort für Offenheit und Toleranz. Am Freitag garantieren das Chaos Varieté mit Arne Leifson, Live-Acts sowie Drag- und DJ-Sets einen abwechslungsreichen Auftakt. Der Samstag verbindet Varieté und Akrobatik, queeren Pop, das Harbour Pride Race und die Kampagne von Hamburg Pride mit Drag-Show und DJ-Party. Am Sonntag runden Magie, Live-Pop und der Sound von bosi M das Programm ab.

Harbour Beatz: Elektro-Vibes an der Waterkant

Direkt am Wasser wird Harbour Beatz zur Open-Air-Festivalbühne, an der elektronische Sounds aus aller Welt festmachen. Am Freitag sorgen Marc Wiese mit Melodic House und Techno sowie Lisa Cropp mit Latin- und Afro-House für den Auftakt. Am Samstag bringen Caro Vola, Doritos DJ mit AfroTech & House sowie Dela Nesto mit Acid- und Disco-Sounds das Publikum in Bewegung. Sonntag serviert Mirie Wonder einen Abschiedsgruß aus Deep House und Downtempo.

Liverpool City Region Festival: Den Sound einer Stadt entdecken

Das Liverpool City Region Festival zelebriert nicht nur das gemeinsame Erbe der Beatles, sondern präsentiert den Gästen auch einen spannenden Einblick in die noch immer außergewöhnliche Musikszene der Stadt. Top-Acts wie The Kowloons, Astles und Michael Aldag sorgen an allen drei Tagen für Stimmung, während die Beatles Complete Cover Band den legendären Sound der Beatles aufleben lässt.

Museumshafen Oevelgönne: Blues, Rock und maritime Sehnsucht

Im Museumshafen Oevelgönne trifft historische Kulisse auf Live-Acts mit norddeutschem Charme. Am Freitag starten André Closius & Martin Friedenstab, bevor die Hamburger Kuddelmuddel Band für Akkordeon-Action sorgt. Der Samstag bringt mit De Schutenschippers, Rossi & Offel und Rock Pauli einen Mix aus maritimen Klängen und Rock auf die Bühne. Am Sonntag liefert Kabel-Jo norddeutsche Sounds, bevor die Lucky Devils einen rockigen Schlusspunkt setzen.

HafenSport-Bühne: Beats, Boote und jede Menge Action

Die HafenSport-Bühne an der Schaartorschleuse feiert Premiere. Während auf dem Wasser aufregende Drachenboot-, SUP- und Tretbootrennen stattfinden, sorgen Tanz, Kampfsport und Show-Acts für Action auf der Bühne. Mitreißende DJ-Sets sorgen für einen entspannten Abend.

HafenLounge am Holzhafen: Genuss mit bestem Ausblick

Zwischen Fischmarkt und Museumshafen Oevelgönne wartet mit der HafenLounge am Holzhafen ein ruhiger Gegenpol zum Hafentrubel. Direkt an der Waterkant genießen die Gäste nicht nur Cocktails und Streetfood, sondern auch internationale DJ-Sets mit entspannten Lounge-, House- und Chillout-Sounds.

Altonaer Fischauktionshalle: Live-Musik in historischem Ambiente

Die Bühne in der Altonaer Fischauktionshalle verbindet Hafenhistorie mit lebendiger Festivalatmosphäre. Von sutschen Klängen bis zu mitreißenden Rock- und Partysounds ist alles dabei. Am Freitag spielen die Swinging Rocks, am Samstag übernimmt Valley, und am Sonntag folgen Torpids und Crank It Up.

AIDA-Bühne: Saxophon-Sounds mit Elbblick

Direkt am Wasser sorgt die AIDA-Bühne an allen drei Tagen für sommerliche Festivalstimmung mit bester Aussicht. Am Freitag treffen Pop-Sounds auf Live-Saxophon und kreieren entspannte Sunset-Vibes. Am Samstag und Sonntag übernehmen elektronische Beats die Bühne und bringen echtes Club-Feeling in den Hafen.

Informationen zum Bühnenprogramm: Bühnenprogramm Hafengeburtstag Hamburg - hamburg.de

Eine Übersicht über Angebote und einen Lageplan gibt es unter www.hafengeburtstag.hamburg.

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