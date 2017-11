Hauptversammlung wählt Bundesvorstand: Oberstleutnant André Wüstner als DBwV-Bundesvorsitzender bestätigt

Berlin (ots) - Mit eindrucksvoller Mehrheit haben die Delegierten der 20. Hauptversammlung heute Oberstleutnant André Wüstner als Bundesvorsitzenden des Deutschen BundeswehrVerbandes bestätigt. Er erhielt 96,53 Prozent der Stimmen. Für den 43 Jahre alten Panzergrenadier ist es die zweite Amtszeit an der Spitze des Berufsverbandes.

Oberstleutnant Wüstner ist der erste Vertreter der "Generation Einsatz" an der Verbandsspitze: Er hat im Kosovo und als Kompaniechef in Afghanistan erfahren, was es bedeutet, am "scharfen Ende" des Berufs zu stehen. Mit seinem Bundesvorstand blickt er auf eine außergewöhnlich erfolgreiche Amtsperiode zurück. So gelang es unter anderem in den vergangenen vier Jahren, die Mitgliederzahl auf mehr als 200.000 zu erhöhen.

Als weitere Mandatsträger wählte die Hauptversammlung Oberstabsfeldwebel a.D. Jürgen Görlich, Erster Stellvertreter des Bundesvorsitzenden Hauptmann Andreas Steinmetz, Zweiter Stellvertreter des Bundesvorsitzenden Hauptmann Jörg Greiffendorf, Schatzmeister Major d.R. Christian Sieh, Justitiar Oberstabsfeldwebel a.D. Andreas Hubert, Vorsitzender Fachbereich Beteiligungsrechte Oberstleutnant i.G. Dr. Detlef Buch, Vorsitzender Fachbereich Besoldung/Haushalt/Laufbahnrecht Klaus-Hermann Scharf, Vorsitzender Fachbereich Zivile Beschäftigte Oberstleutnant Thomas Behr, Vorsitzender Heer Oberstabsfeldwebel Frank Heidemann, Stellvertreter des Vorsitzenden Heer Hauptmann Michael Scholz, Vorsitzender Luftwaffe Hauptfeldwebel Heiko Stotz, Stellvertreter des Vorsitzenden Luftwaffe Fregattenkapitän Marco Thiele, Vorsitzender Marine Oberstabsbootsmann Roy Meinhard, Stellvertreter des Vorsitzenden Marine Stabsfeldwebel Thomas Schwappacher, Vorsitzender Streitkräftebasis Oberstleutnant Hans-Jürgen Schrader, Stellvertreter des Vorsitzenden Streitkräftebasis Oberstabsfeldwebel Stefan Sprengers, Vorsitzender Sanitätsdienst Hauptmann Petra Böhm, Stellvertreterin des Vorsitzenden Sanitätsdienst Hauptmann a.D. und Stabshauptmann d.R. Albrecht Kiesner, Vorsitzender Ehemalige/Reservisten/Hinterbliebene Oberstabsfeldwebel a.D. Armin Komander, Stellvertreter des Vorsitzenden Ehemalige/Reservisten/Hinterbliebene

Erstmals wurden auch Vertreter des neuen militärischen Organisationsbereichs Cyber- und Informationsraum in den Bundesvorstand gewählt.

Direktor Hans-Ulrich Schade, Vorsitzender Cyber- und Informationsraum Regierungsamtsinspektor Bernd Kaufmann, Stellvertreter des Vorsitzenden Cyber- und Informationsraum

Darüber hinaus sind künftig auch die Ressourcenbereiche im Bundesvorstand vertreten. Gewählt wurden

Oberstleutnant Andreas Geckeis, Vorsitzender Ressourcenbereiche Hauptmann Kai-Ingo Behnke und Hauptmann Burghard Marwede, Stellvertreter des Vorsitzenden Ressourcenbereiche

So trägt der Verband den aktuellen organisatorischen Entwicklungen in der Bundeswehr Rechnung.

