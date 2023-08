STEWI wird übernommen und in der Schweiz weitergeführt

Stewi AG

Die geplante und angekündigte, ordentliche Geschäftsaufgabe der STEWI Gruppe konnte per heute abgewendet werden. Die STEWI Gruppe, bestehend aus STEWI AG/ STEWI of Switzerland AG/ STEWI Holding AG, geht per 31. August 2023 die Hände der Firma Reichardt AG/ Ruggell (FL) über und wird wie bisher mit Standort in der Schweiz weitergeführt.

Die Reichardt Unternehmungen, welche im Kunststoff und Metallverarbeitenden Umfeld tätig sind, übernehmen per 01. September 2023 rückwirkend auf den 01. Januar 2023 die gesamte STEWI Gruppe. Der neue Standort der STEWI Gruppe wird ab 01. Januar 2024 in Saland/ Bauma sein. Die Produktions- und Montagearbeiten verbleiben somit in der Schweiz und die Arbeitsplätze können mit wenigen Fluktuationen alle erhalten bleiben.

Die aktuelle Geschäftsführung, bestehend aus Stephan Ebnöther und Lorenz Fäh, freut sich mit der Reichardt Gruppe einen zukunftsorientierten und international agierenden Partner für STEWI gefunden zu haben. Stephan Ebnöther scheidet per 31. August 2023 aus der Firma und allen damit verbundenen Aktivitäten aus. Felix Reichardt übernimmt di operative Führung der STEWI Gruppe per 01. September 2023 und Lorenz Fäh verbleibt weiterhin in der Geschäftsleitung und im VR.

Sämtliche Vertriebs- und Lieferketten bleiben somit erhalten und STEWI AG wird sich mit seinen beliebten Produkten und Innovationen weiterhin der ökologischen und nachhaltigen Wäschetrocknung verpflichten.

