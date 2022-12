British American Tobacco (Germany) GmbH

Tabakfreie Nikotin-Pouches: Innovative praxisnahe Studie untermauert Potenzial von Velo als risikoreduzierte* Alternative zur Zigarette

Übersetzung der Pressemitteilung " Reduced-risk* potential of Velo as cigarette alternative reinforced by innovative real-world study." Es gilt das Original.

Studie zeigt, dass Konsumenten von Velo im Vergleich zu Rauchern bei mehreren Indikatoren für Raucherkrankheiten signifikant bessere Ergebnisse aufwiesen

Ergebnisse liefern wichtige neue Daten und Erkenntnisse zu konkreten Auswirkungen auf die Gesundheit und unterstreichen damit das Potenzial von Nikotin-Pouches für den oralen Gebrauch zur Risikoreduzierung für Raucher

Studie reiht sich ein in die bisherigen belastbaren Erkenntnisse, wonach sich Velo für Raucher, die vollständig vom Rauchen umsteigen, als risikoreduziertes* Produkt eignet

Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit von BAT, A Better TomorrowTM aufzubauen, indem die gesundheitlichen Folgen des Geschäfts minimiert werden

Am heutigen Tag wurden im Fachjournal Biomarkers neue Ergebnisse einer innovativen klinischen Querschnittsstudie zu Velo[i] veröffentlicht. Velo ist das führende BAT Produkt in der Kategorie der modernen Nikotin-Pouches für den oralen Gebrauch. In der Studie fiel die Mehrzahl der für Raucherkrankheiten maßgeblichen "Biomarker für die Exposition" und der "Biomarker für potenzielle Schäden" bei Konsumenten, die sechs Monate ausschließlich Velo konsumierten, signifikant besser aus als bei erwachsenen Rauchern.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Werte für die "Biomarker für die Exposition", bezogen auf die von der WHO[ii] priorisierten und definierten Schadstoffe, bei Konsumenten von Velo wesentlich niedriger waren als bei Rauchern. Auch bei der Mehrzahl der "Biomarker für potenzielle Schäden" waren die Werte der Nutzer von Velo besser als die der Raucher. Bei vier dieser Biomarker waren die Unterschiede statistisch signifikant, die restlichen wiesen bei den Nutzern von Velo, den ehemaligen Rauchern und den "Niemalsrauchern" ähnliche Werte auf.

Die Studie liefert wichtige neue Daten und Erkenntnisse zu den konkreten gesundheitlichen Folgen für Konsumenten von Velo im Vergleich zu Rauchern, ehemaligen Rauchern und "Niemalsrauchern". Dabei wurde eine Reihe von Blut- und Urinproben und anderer klinischer Daten auf bestimmte Schadstoffe sowie auf eine Auswahl von Biomarkern hin untersucht, die mutmaßlich mit dem Entstehen von Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen (CVD) in Verbindung stehen.)

Dr. David O'Reilly, wissenschaftlicher Direktor bei BAT, sagte: "Diese Ergebnisse sind sehr wichtig für Velo und die Kategorie der modernen Nikotinprodukte für den oralen Gebrauch. Sie bauen auf den umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen auf, darunter epidemiologische Daten, die bereits zu Oral Tobacco existieren, und reihen sich in die belastbaren Erkenntnisse ein, die nach unserer Überzeugung belegen, dass Raucher, die vollständig von Zigaretten auf Velo umsteigen, ihr Gesundheitsrisiko reduzieren*. Wir haben bereits Daten gesammelt, die zeigen, dass das Schadstoffprofil von Velo besser ist als das von Snus und vergleichbar mit dem einer Nikotinersatztherapie (NRT)[iii]. Diese Ergebnisse bekräftigen erneut, dass Velo einen wichtigen Beitrag zur Risikoreduzierung für Raucher leistet.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die an dieser Studie teilgenommen haben und an der Durchführung beteiligt waren. Sie ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem Bemühen, A Better TomorrowTM aufzubauen."

Auf der Grundlage der gemessenen Biomarker zeigten Konsumenten von Velo, die ausschließlich dieses Produkt konsumierten, im Vergleich zu Rauchern ...

signifikant niedrigere Werte bei den "Biomarkern für die Exposition" gegenüber priorisierten Schadstoffen im Zigarettenrauch

signifikante Verbesserungen bei einem "Biomarker für potenzielle Schäden", der für das Lungenkrebsrisiko relevant ist

signifikante Verbesserungen bei mehreren "Biomarkern für potenzielle Schäden", die für Herz-Kreislauf-Erkrankungen relevant sind

signifikante Verbesserungen bei einem "Biomarker für potenzielle Schäden", der eine allgemeine Entzündung anzeigt

Bei den Biomarkern, die keinen signifikanten Unterschied zwischen den Konsumenten von Velo und den Rauchern anzeigten, wurden auch bei den ehemaligen Rauchern und den "Niemalsrauchern" ähnliche Werte festgestellt.)

Über diese Studie

Die Teilnehmer dieser Studie waren Menschen, die über einen Zeitraum von sechs Monaten ausschließlich Velo konsumierten, sowie aktuelle Raucher, ehemalige Raucher und "Niemalsraucher". Bei den Konsumenten von Velo und den aktuellen Rauchern wurden das Nutzungsverhalten und der Gesamtkonsum nicht im Rahmen des Studienplans kontrolliert, da die Studie die Auswirkungen erklärtermaßen bei "normalem Produktkonsum" und nicht unter kontrollierten Bedingungen untersuchen wollte. Die vier untersuchten Teilnehmergruppen waren im Einzelnen:

aktuelle Raucher, die schon mindestens ein Jahr vor der Untersuchung geraucht hatten Konsumenten, die seit mindestens sechs Monaten ausschließlich Velo nutzten ehemalige Raucher, die vor mindestens sechs Monaten aufgehört hatten zu rauchen "Niemalsraucher"

Die Teilnehmer lebten in Dänemark bzw. Schweden, waren zwischen 19 und 55 Jahre alt und in guter gesundheitlicher Verfassung.

Anders als in Langzeitstudien, bei denen die Teilnehmer über einen ausgedehnten Zeitraum mehrfache Klinikbesuche absolvieren, kamen die Teilnehmer dieser Studie nur ein einziges Mal in eine Klinik, wo ihnen Blut-, Urin- und Atemproben abgenommen sowie andere klinische Messungen durchgeführt wurden. Die Proben und Daten wurden dann auf "Biomarker für die Exposition" (gegenüber bestimmten Schadstoffen) und "Biomarker für potenzielle Schäden" hin untersucht. Anschließen wurden die Unterschiede zwischen den Gruppen bezüglich der Werte der Biomarker erhoben und analysiert.

Um sicherzustellen, dass die angegebene Produktnutzung auch tatsächlich von den Studienteilnehmern eingehalten worden war, wurden die Konsumenten von Velo und die ehemaligen Raucher auf den Biomarker CEVal getestet, der Aufschluss darüber gibt, ob in den vorangegangenen sechs Monaten Zigaretten geraucht wurden.

[i] Die Studie wurde mit dem Produkt Lyft durchgeführt; die Marke Lyft wurde mittlerweile in Velo umbenannt.

[ii] WHO Study Group on Tobacco Regulation. Bericht über die wissenschaftliche Grundlage der Regulierung von Tabakprodukten: fünfter Bericht einer WHO Study Group. 2015.

[iii] David Azzopardi, Chuan Liu & James Murphy (2021). Chemical characterization of tobacco-free "modern" oral nicotine pouches and their position on the toxicant and risk continuums, Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2021.1925691.

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen mit dem Unternehmenszweck, eine bessere Zukunft, A Better Tomorrow(TM), aufzubauen, indem es die gesundheitlichen Folgen seines Geschäfts minimiert, und zwar dadurch, dass es seinen Verbrauchern eine größere Auswahl an genussvollen und risikoreduzierten Produkten anbietet.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. BAT bestärkt diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, darin, vollständig auf wissenschaftlich fundierte risikoreduzierte Alternativen* umzusteigen. Um dies zu erreichen, befindet sich BAT auf einem Weg der Transformation hin zu einem wahrhaft verbraucherorientierten Multi-Category-Konsumgüterunternehmen.

Das ehrgeizige Ziel von BAT ist, dass bis 2030 weltweit 50 Millionen Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen weltweit bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat sich anspruchsvolle ESG-Ziele (Environment, Social, Governance/Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) gesetzt, zum Beispiel bis 2030 Klimaneutralität für Scope 1 und 2 zu erreichen, bis 2025 unnötigen Einwegkunststoff abzuschaffen sowie sämtliche Plastikverpackungen wiederverwertbar, recyclingfähig oder kompostierbar zu machen.

BAT beschäftigt mehr als 52.000 Menschen und ist in über 175 Ländern tätig. Die BAT Gruppe erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 25,68 Milliarden GBP und einen operativen Gewinn von 10,2 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken, einer wachsenden Auswahl risikoreduzierter* Tabak- und Nikotinprodukte der neuen Kategorien sowie herkömmlichen nicht brennbaren Tabakprodukten. Dazu zählen Dampfprodukte, Tabakerhitzer und moderne Produkte zum oralen Gebrauch, darunter tabaklose Nikotin-Pouches, sowie traditionelle Produkte zum oralen Gebrauch wie etwa Snus und Kautabak. Im ersten Halbjahr 2022 nutzten weltweit 20,4 Millionen Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte - eine Steigerung von 2,1 Millionen gegenüber dem Gesamtjahr 2021.

*Auf Basis belastbarer Erkenntnisse und der Annahme, dass das Zigarettenrauchen vollständig aufgegeben wurde. Diese Produkte machen abhängig und sind nicht risikofrei.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich "zukunftsgerichtete" Aussagen gemäß US Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Derartige Aussagen werden häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "annehmen", "vorhersehen", "könnte", "vielleicht", "würde", "sollte", "beabsichtigen", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "wird", "erwarten", "schätzen", "projizieren", "positioniert", "Strategie", "Ausblick", "Ziel" und ähnlichen Ausdrücken getroffen. Sie enthalten Aussagen zu unseren Zielen bezüglich unserer Kunden, zu unseren Umsatzzielen der neuen Kategorien und zu unseren ESG-Zielen.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Annahmen, die Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen. Es ist anzunehmen, dass die in dieser Mitteilung geäußerten Erwartungen begründet sind, jedoch können sie von einer Vielzahl von Variablen beeinflusst werden, durch die sich die tatsächlichen Ergebnisse substanziell von den derzeit erwarteten unterscheiden könnten. Ein Überblick über die Gründe, warum die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen sich wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen mitgeteilten oder angedeuteten Erwartungen unterscheiden können, sind in den Informationen unter den Überschriften "Cautionary Statement" und "Group Principal Risks" im Geschäftsbericht von 2021 und im Formular 20-F von British American Tobacco p.l.c. (BAT) zu finden.

Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren sind in den Meldungen von BAT an die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) zu finden, darunter der Geschäftsbericht in Formular 20-F sowie die Lageberichte in Formular 6-K, die kostenlos von der Website der SEC ( www.sec.gov) heruntergeladen werden können, und auch in den Geschäftsberichten von BAT, die kostenlos von der Website von British American Tobacco ( www.bat.com) heruntergeladen werden können.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Hinweis auf den künftigen Wertverlauf; Personen, die Beratung benötigen, sollten einen unabhängigen Finanzberater aufsuchen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln den Wissensstand und die Informationen wider, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Mitteilung verfügbar sind, und BAT übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder abzuändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

