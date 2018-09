SEE AND BE SEEN: FC Bayern-Star zu Gast beim Grand Opening des neuen Erdgeschosses "Münchens neue Prachtmeile" im Oberpollinger in München

JB by Jerome Boateng/Edel-Optics at Oberpollinger on September 12, 2018 in Munich, Germany. (Photo by Hannes Magerstaedt/Getty Images for Oberpollinger) Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/123065 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

München (ots) - Jérôme Boatengs Brillendesigns sind ab sofort im Concept Store "The Storey" des Kaufhauses erhältlich.

Seit über zwei Jahren verwandelt sich der Oberpollinger nach den Plänen des Architekten John Pawson von einem Traditionshaus in einen offen gestalteten Department Store. Im Zuge dieser Transformation wurde im Oktober 2016 der Concept Store für Urban wear "The Storey" eröffnet. Im Herzen von München bietet das Kaufhaus im Untergeschoss ein großes Angebot an Urban wear, Sneakern und Lifestyle Accessories internationaler, aber auch regionaler Marken an - seit gestern nun auch eine Auswahl der Sonnen- und Sehbrillenkollektion JB by Jérôme Boateng, die der Innenverteidiger des FC Bayern-München und "Best Dressed Man 2015" mit dem Kooperationspartner Edel-Optics zusammen designt hat. Kein anderer kombiniert Sport, Fashion und Lifestyle so gut, wie er und somit sind seine Brillendesigns eine perfekte Ergänzung für "The Storey".

Das Allround-Talent besuchte das gestrige Event um seine Kollektion hochwertiger Designerbrillen vorzustellen. Der Oberpollinger, Teil der KaDeWe Group, führt seit Mittwoch die Marke JB by Jérôme Boateng. Die Brillenmarke hat Boateng gemeinsam mit dem Multichannel-Optiker Edel-Optics entwickelt und seit 2016 zwei Kollektionen auf den Markt gebracht. Für Herstellung und Vertrieb an stationäre Optiker kooperiert Edel-Optics in dem Zusammenhang mit der Michael Pachleitner Group aus Graz. Noch in diesem Jahr wird die Marke um weitere Designs erweitert. Der Release der neuen Modelle unter dem Motto "Defend Your Style" steht unmittelbar bevor. Rund 700 Optikergeschäfte deutschlandweit führen die Brillen des Weltmeisters von 2014 aktuell.

"Die Kooperation mit der KaDeWe Group passt hervorragend in unsere Strategie für die Brillenmarke von Jérôme Boateng. Das Umfeld unterstreicht den hohen Anspruch JB by Jérôme Boateng als Designermarke im Premiumsegment zu positionieren. Der etwas jüngere, urbane Ansatz von "The Storey" kommt uns dabei zusätzlich entgegen. Edel-Optics steht mit dem Claim SEE AND BE SEEN für Brillen als Mode- und Lifestyle Produkte und niemand verkörpert diesen Ansatz wie Jérôme Boateng mit seiner Brillenkollektion. Die Kollaboration mit dem Oberpollinger unterstreicht das. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit." (Dennis Martens, Gründer und Geschäftsführer Edel-Optics)

