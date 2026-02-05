Kunstmuseum Liechtenstein

RELAX (chiarenza & hauser & co) stellen im Kunstmuseum Liechtenstein die Frage: What is wealth?

Bild-Infos

Download

Liechtenstein (ots)

Mit der Ausstellung Aus der Sammlung: RELAX (chiarenza & hauser & co). What is wealth? startet das Kunstmuseum Liechtenstein ab 6. Februar 2026 mit einer grundlegenden Frage in das neue Programmjahr. Ausgangspunkt ist die gleichnamige Rauminstallation des Künstler:innenduos aus der Sammlung des Museums, ergänzt durch eigens für die Präsentation in Vaduz entwickelte Arbeiten. Mit einem Tausch-Käfig, einem Waste Room und einem drehbaren Glücksrad laden RELAX das Publikum ein, über Wert, Besitz, Verantwortung, Erinnerung und Glück nachzudenken - spielerisch, kritisch und ohne vorgegebene Antworten.

Marie-Antoinette Chiarenza (geb. 1957 in Tunis, TN) und Daniel Hauser (geb. 1959 in Bern, CH) arbeiten seit 1983 zusammen - seit 1997 unter dem programmatischen Namen RELAX. Der Name steht für eine Haltung, die Geschwindigkeit, Erwartungsdruck und Spannungen aussetzt und Raum für Reflexion und grundlegende Fragen schafft.

RELAX arbeiten meist orts- und situationsspezifisch und beziehen sowohl den Ausstellungsort als auch soziale, politische, ökonomische und ökologische Kontexte mit ein. Ihre multimedialen Werke hinterfragen gesellschaftliche Werte ebenso wie den Kanon und die Strukturen der Kunst: Wie entstehen sie? Wer prägt sie? Welche Folgen und Entscheidungen bewirken sie zugleich? Immer wieder verhandeln ihre vielgestaltig angelegten Werke Fragen von Arbeit, Wertschöpfung und solidarischer Ökonomie - und damit Formen des Miteinanders inner- und ausserhalb der Kunst.

Bereits zweimal wurden Werke von RELAX titelgebend für Ausstellungen des Museums: 2017 Who pays? (2006) und 2021 What do we want to keep? (2018). Mit solchen offenen Fragen fordern RELAX zum gemeinsamen Nachdenken heraus, denn allein denken ist kriminell.

Die Ausstellung What is wealth? ist in enger Zusammenarbeit mit RELAX (chiarenza & hauser & co) entstanden. Sie verbindet Werke aus der Sammlung des Kunstmuseum Liechtenstein mit einer Reihe eigens für diese Einzelpräsentation realisierter Arbeiten. Zum einen hat das Künstler:innenduo bestehende Werke aktualisiert, darunter die Soundinstallation es wird wieder laut, it's getting loud again (1995/2025), zum anderen neue Papierarbeiten, skulpturale Werke sowie situative Installationen geschaffen.

Eine Produktion des Kunstmuseum Liechtenstein, kuratiert von Christiane Meyer-Stoll mit Leslie Ospelt.

AUSSTELLUNG Aus der Sammlung: RELAX (chiarenza & hauser & co) What is wealth? 6. Februar - 16. August 2026 VERNISSAGE MIT KÜNSTLER:INNENGESPRÄCH Donnerstag, 5. Februar 2026, 18-23 Uhr Eintritt frei MITTWOCH XL What is wealth? XXL Mittwoch, 4. März 2026, 18-23 Uhr Mit einer Lecture-Performance von Izidora | LETHE und musikalischen Interventionen des Lyre-Choirs, Zürich FINISSAGE Sonntag, 16. August 2026, 11 Uhr Führung und Gespräch mit Christiane Meyer-Stoll (Direktorin Kunstmuseum Liechtenstein) und RELAX (chiarenza & hauser & co) Jeden Mittwoch freier Eintritt ins Kunstmuseum Liechtenstein. PRESSEMAPPE ZUM DOWNLOAD

Original-Content von: Kunstmuseum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell