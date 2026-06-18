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Augengesundheit im Fokus: Xiaomi 17T Series integriert fortschrittliche Display-Technologie

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Düsseldorf (ots)

Xiaomi Vision Care[1] - ergonomisches Display-Konzept mit vierfacher TÜV Rheinland-Zertifizierung schützt die Augen bei der mobilen Bildbearbeitung

Die Erstellung und Bearbeitung hochwertiger visueller Inhalte auf mobilen Endgeräten führt im Alltag zu einer deutlich erhöhten Bildschirmzeit. Mit der neuen Xiaomi 17T Series adressiert Xiaomi diese Belastung direkt: Das neu entwickelte Xiaomi Vision Care[1] Display sorgt dafür, dass das Festhalten, Bearbeiten und Teilen von visuellen Inhalten auch bei intensiver Nutzung besonders augenschonend bleibt. Damit liefert die neue Modellreihe die passende technologische Plattform für anspruchsvolle mobile Fotografie - wie die neuen, dynamischen Aufnahmen im Modus Leica Live Moment.

Xiaomi Vision Care1 Display: Zertifizierter Schutz bei intensiver Nutzung

Umfangreiche Aufnahmen und Bearbeitungsprozesse von Fotos und Videos erfordern Präzision und Zeit am Bildschirm - Faktoren, die die Augen schnell ermüden können. Xiaomi begegnet diesem Effekt mit der neuen Xiaomi Vision Care[1] Technologie. Das verbaute 1,5K-AMOLED-Display der 17T Series wurde gezielt entwickelt, um die visuelle Belastung im Alltag zu minimieren.

Das System passt sich sensorgesteuert intelligent an das jeweilige Umgebungslicht an, reduziert den Anteil an potenziell schädlichem Blaulicht, minimiert Bildschirmflimmern und wirkt Bewegungsunschärfe (Motion Blur) entgegen. Für dieses umfassende Ergonomie-Konzept wurde die Xiaomi 17T Series als erste Smartphone-Reihe des Herstellers mit der vierfachen Augenschutz-Zertifizierung des TÜV Rheinland ausgezeichnet.

Auch die Display-Spezifikationen unterstreichen den augenschonenden Anspruch der neuen Smartphone-Serie bei der Content-Erstellung:

Helligkeit für jede Situation: Mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 3.500 Nits bleiben Inhalte selbst unter direkter Sonneneinstrahlung präzise ablesbar.

bleiben Inhalte selbst unter direkter Sonneneinstrahlung präzise ablesbar. Schonung im Dunkeln: In lichtarmen Umgebungen lässt sich das Display des Xiaomi 17T Pro auf bis zu 1 Nit dimmen, um Blendungen zu vermeiden.

dimmen, um Blendungen zu vermeiden. Nahtlose Darstellung: Eine Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz beim Pro-Modell[2] (120 Hz beim Xiaomi 17T) sorgt für eine nahtlose Darstellung und problemlose visuelle Kontrolle beim Schnitt.

Leica Live Moment im Zusammenspiel mit Xiaomi Vision Care[1]

Die Display-Spezifikationen sind gezielt auf die Anforderungen moderner Kamerasysteme abgestimmt. In der fünften Generation der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Xiaomi und Leica führt die Xiaomi 17T Series in diesem Segment die Funktion Leica Live Moment ein. Dieser Aufnahmemodus erfasst neben dem statischen Moment auch die Bewegung und Emotion unmittelbar vor dem Auslösen, um die Authentizität des Moments zu steigern. Ein flüchtiges Lächeln oder eine spontane Geste werden so Teil der Aufnahme und vermitteln eine dynamische Atmosphäre.

Durch die präzise Farbwiedergabe und die Reduzierung von Flimmern und Blaulicht gewährleistet Xiaomi Vision Care[1] eine zuverlässige visuelle Qualitätskontrolle. Dies ermöglicht eine ermüdungsfreie Sichtung, präzise Bearbeitung und Finalisierung feiner Details, wie des natürlichen Bokeh-Effekts im Modus Leica Live Portrait, auch über längere Zeiträume hinweg.

Disclaimers

1 Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Seine Funktionen sind nicht für medizinische Zwecke konzipiert und nicht auf die Vorhersage, Diagnose, Vorbeugung oder Heilung von Krankheiten ausgelegt.

2 Das Display unterstützt eine maximale Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Die Bildwiederholfrequenz kann je nach Anwendungsoberfläche und Bildqualität des Spiels leicht variieren. Maßgeblich ist das tatsächliche Erlebnis.

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