Überall stylish unterwegs mit dem neuen Mi Electric Scooter 4 Pro

Noch nie war Reisen so angenehm wie mit dem neu gestalteten Mi Electric Scooter 4 Pro.

Leicht, schnell und sicher - der elegant minimalistische Mi 4 Pro bringt Sie überall hin.

Der Mi Electric Scooter 4 Pro lässt sich einfach zusammenklappen und ist dabei so leicht, dass Sie ihn mit einer Hand tragen können. So können Sie den Mi 4 Pro in Ihrem Auto oder in öffentliche Verkehrsmitteln mitnehmen. Damit sind Sie nicht nur schneller, sondern auch umweltfreundlicher unterwegs.

Das Aufladen ist kinderleicht und kostet nur einen Bruchteil des Kraftstoffs für ein benzinbetriebenes Auto oder Motorrad. Mit seinem innovativen magnetischen Ladeanschluss kann der Roller über Nacht vollständig aufgeladen werden. Mit einer maximalen Reichweite von 55 Kilometern eignet er sich perfekt für Mittel- und Langstreckenfahrten.

Im Vergleich zum Mi Electric Scooter Pro 2 besitzt der 4 Pro eine größere Standfläche und einen höheren Lenker, was ihn zu einem perfekten Begleiter für jedermann macht. Sein Rahmen aus Luftfahrt-Aluminium trägt bis zu 120 Kilogramm.

Die Nennleistung des Motors wurde auf 350 Watt erhöht, was eine maximale Leistung von 700 Watt und eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde ermöglicht. Mit einem solch leistungsstarken Motor beginnt die Fahrt schneller und der Scooter kann Steigungen von bis zu 20% bewältigen.

Die 10 Zoll DuraGel-Reifen des Mi 4 Pro sind schlauchlos und selbstabdichtend. Dank der hohen Widerstandsfähigkeit und der selbstreparierenden Eigenschaften können sie Probleme wie Löcher und Lecks im Reifen besser bewältigen. Die auf 10 Zoll vergrößerten Reifen sorgen für bessere Stoßdämpfung auf holprigen Straßen und machen die Fahrt noch angenehmer.

Das multifunktionale Display des Rollers wurde im Layout optimiert und zeigt acht verschiedene Informationen in Echtzeit an, so dass die aktuelle Fahrsituation immer auf einen Blick sichtbar ist. Drei Fahrmodi für unterschiedliche Fahrbedingungen stehen außerdem zur Verfügung. Der Mi 4 Pro lässt sich über die Mi Home App mit dem Smartphone verbinden, so dass der Scooter mittels Bluetooth einfach ent- und verriegelt werden kann.

Die neue Generation des Mi Electric Scooter 4 Pro hat sein schlichtes Design beibehalten, aber die Leistung wurde weiter gesteigert. Mit 55 km ultralanger Reichweite bietet er den meisten Anwendern ein leichteres, komfortableres und angenehmeres Fahrerlebnis.

