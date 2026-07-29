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ADAC Mautportal: Ab August lohnt sich die Jahresvignette 2026 für Österreich nicht mehr

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München (ots)

Mit Kurzzeit-Vignetten knapp 43 Euro sparen / Abschaffung Klebe-Pickerl ab Dezember/ Bußgelder vermeiden mit dem Streckenmautticket FLEX

(ADAC SE) Ab sofort lohnt sich für Autofahrer und Reisende mit Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen, die regelmäßig in oder durch Österreich fahren, der Kauf einer Jahresvignette 2026 nicht mehr. Kurzzeit-Vignetten sind bis Jahresende die günstigere Alternative.

Der Preis für die Pkw-Jahresvignette Österreich beträgt 106,80 Euro. Die Jahresvignette 2026 ist noch bis zum 31. Januar 2027, die Jahresvignette 2027 bereits ab 1. Dezember 2026 gültig. Der Preis für die Zwei-Monats-Vignette liegt bei 32 Euro, für zehn Tage 12,80 Euro und die 1-Tages-Vignette kostet 9,60 Euro.

Vielfahrer können ab August die Zeit bis Ende November mit zwei Zwei-Monats-Vignetten überbrücken und ab Dezember mit der Jahresvignette 2027 fahren. Geldersparnis gegenüber der Jahresvignette: 42,80 Euro.

Wichtig: Ab 1. Dezember 2026 können Reisende für Österreich keine Klebe-Vignetten mehr kaufen, sondern nur noch "digitale Pickerl". Die Verbraucher haben die digitalen Vignetten sehr gut angenommen. So wurden seit der Einführung des ADAC Mautportals im Oktober 2023 bereits über zehn Millionen Maut- und Vignettenprodukte digital gekauft.

Streckenmaut nicht vergessen

Was Viele nicht wissen: Zusätzlich zur Vignette brauchen Reisende für baulich besonders kostenintensive Strecken wie beispielsweise Tunnel, Brücken oder Gebirgspässe in Österreich ein Streckenmautticket. Dazu zählen Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn sowie Karawanken- und Felbertauerntunnel. Wenn man den Kauf versäumt, drohen pro Streckenabschnitt 200 Euro Bußgeld.

Unser Tipp: Das Streckenmautticket FLEX kann digital erworben werden, gilt auf allen Abschnitten und rechnet die einzelnen Passagen jeweils nach Durchfahrt ohne Zusatzkosten automatisch ab. Das reduziert das Risiko, sich ein Bußgeld einzufangen, weil man z.B. gar nicht wusste, dass man einen solchen Streckenabschnitt passiert oder weil man wegen einer Baustelle die Route ändern musste. Nutzer der digitalen Streckenmaut können auf allen geöffneten Mautspuren fahren, auf den grün gekennzeichneten Schnelldurchfahrtspuren geht's häufig ganz ohne anzuhalten weiter.

Produktangebot

Die Vignetten, sowohl in der digitalen als auch in der Klebe-Version, sind in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich; österreichische Streckenmaut-Tickets sowie 1- und 10-Tages-Vignetten, die E-Vignetten für die Schweiz und Slowenien auch kurzfristig im ADAC Mautportal am Computer und mobil am Smartphone. Sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle als auch online im ADAC Mautportal sind sie sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig. Informationen zur Buchung und Bezahlung der österreichischen, schweizerischen und slowenischen Mautprodukte in einem gemeinsamen Warenkorb - also in einem einzigen, unkomplizierten Kaufvorgang - sind hier zusammengestellt.

Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen lässt sich mit der ADAC Mautbox die Zahlung der Maut unkompliziert abwickeln, je nach Boxausführung in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal und Kroatien. Wer ein Wohnmobil über 3,5 Tonnen fährt, kann mit der Camper Mautbox in zehn europäischen Ländern bequem reisen und alle Fahrten zusammen abrechnen lassen.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

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