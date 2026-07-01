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Umfrage der ADAC Zuhause Versicherung: Viel Stress bei Pannen in Haus und Wohnung

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München (ots)

Hohe Stresslevel bei akuten Notfällen / Drei Viertel der Befragten klagen über lange Wartezeiten wegen Handwerkermangel / Mit dem Zuhause-Schutzbrief vermittelt der ADAC 3.000 geprüfte Handwerker rund um die Uhr

(ADAC Zuhause Versicherung AG) Ob Rohrverstopfung, Heizungsausfall oder Handwerkersuche: Wer zuhause eine Panne hat, erlebt diese oft nicht nur als praktisches Problem, sondern auch als emotionalen Stress. In einer aktuellen repräsentativen Umfrage der ADAC Zuhause Versicherung geben 86 Prozent der Befragten an, dass es ihrer Meinung nach zu wenig verfügbare Handwerker gibt. Außerdem halten 75 Prozent die Wartezeiten auf Handwerker für zu lang. Dies entspricht einem Anstieg von zwei Prozentpunkten seit der Befragung 2025 und zeigt damit eine Verschärfung der Situation.

72 Prozent der Betroffenen fühlen sich nach eigener Aussage gestresst, wenn sie sich ausgesperrt hatten; bei Schädlingsbefall waren es 69 Prozent und bei Heizungsausfall 65 Prozent. Auch Rohrverstopfungen (63 Prozent), Wespennester (62 Prozent) und der Ausfall von Elektrogroßgeräten (55 Prozent) wirken auf die Befragten emotional belastend. Bei der repräsentativen Erhebung wurden 2.077 Personen ab 18 Jahren befragt, die in einem eigenen Haushalt oder in einer Wohngemeinschaft leben.

Die aktuelle Umfrage zeigt: Zuhause-Notfälle und Pannen sind kein Randthema. In den vergangenen fünf Jahren verzeichneten 40 Prozent der Befragten einen Ausfall eines Elektrogroßgeräts wie Kühlschrank oder Waschmaschine, 39 Prozent einen Heizungsausfall und 28 Prozent eine Rohrverstopfung. Auch das Aussperren aus der eigenen Wohnung oder dem Haus ist mit 21 Prozent ein verbreitetes Phänomen.

Handwerkermangel verschärft die Lage

Die Ergebnisse belegen zudem, dass viele Menschen den Markt für Handwerksleistungen als angespannt wahrnehmen: 86 Prozent der Befragten meinen, es gebe zu wenige Handwerker, 76 Prozent halten die Kosten für zu hoch, und 77 Prozent meinen, dass Handwerker nur schwer zu bekommen seien. 86 Prozent der Betroffenen finden es wichtig, auch abends oder am Wochenende schnell einen qualifizierten Handwerker zu erreichen.

"Pannen zuhause treffen Menschen meist unerwartet und oft in Situationen, in denen schnelle Unterstützung wichtig ist. Wenn dann zusätzlich die Sorge dazukommt, keinen passenden Handwerker zu finden oder lange warten zu müssen, steigt der Stress noch einmal deutlich", sagt Sascha Herwig, Vorstandsvorsitzender der ADAC Zuhause Versicherung. "Genau an diesem Punkt unterstützen wir mit verlässlicher Organisation und qualitätsgesicherter Hilfe."

Die ADAC Zuhause Versicherung bietet für Pannen in Wohnung und Haus den Zuhause-Schutzbrief an. Rund 3.000 geprüfte Handwerksbetriebe und Dienstleister werden bundesweit über den Schutzbrief vermittelt; die Partnerbetriebe stehen Kundinnen und Kunden dieser Versicherung des ADAC rund um die Uhr zur Verfügung und unterliegen dem Qualitätsmanagement des ADAC.

Über die ADAC SE

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.

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