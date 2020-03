ADAC Stellplatzführer 2020 weist den Weg zu tausenden Stellplätzen in Europa / Zwei große Planungskarten extra Über 3.500 Rabatte mit der ADAC Campcard

ADAC SE

(ADAC Camping GmbH) Über 50 000 Wohnmobile wurden 2019 in Deutschland neu zugelassen, das jährliche Wachstum in dieser Camping-Branche lag in den letzten Jahren konstant bei rund 15 Prozent. Die Lust auf Freiheit beim Reisen ist ungebrochen. Campingurlaub liegt bei allen Altersgruppen im Trend.

Als Planungshilfe bietet der ADAC Stellplatzführer 2020 Wohnmobil-Urlaubern ausführliche Informationen zu rund 6.700 Stellplätzen in Deutschland und weiteren 35 Ländern Europas. Praktisch und kompakt in zwei Bänden mit zusammen über 1.700 Seiten. Band 1 informiert über attraktive Stellplätze in Deutschland und Nordeuropa. Band 2 bietet alles Wissenswerte zu Stellplätzen in Südeuropa.

Enthalten sind neben den Angaben zur genauen Lage (mit GPS-Koordinaten) sowie zu den Ver- und Entsorgungseinrichtungen auch Angebote wie WLAN, Gaststätten und Grillstellen. Zusätzliche Beschreibungen von Freizeitangeboten wie Golfplätze, Bademöglichkeiten und Besichtigungstouren runden die Informationen ab. Recherchiert werden pro Stellplatz bis zu 200 Details zu Preisen, Ausstattung und Angeboten.

Für den schnellen Gesamtüberblick gibt es die 5-Sterne-Klassifikation für Stellplätze in verschiedenen Kategorien. Erfahrene Inspekteure überprüfen und bewerten im Auftrag des ADAC direkt vor Ort. Ergänzt werden die beiden Bände durch zwei separate Planungskarten.

Mit der ADAC Campcard 2020 erhalten Urlauber europaweit auf über 500 Stellplätzen und 2.000 Campingplätzen Rabatte, Sonderpreise und Vorteilsangebote in der Haupt- und Nebensaison sowie Ermäßigungen für Mietunterkünfte.

Produktangebot

Der ADAC Stellplatzführer 2020 ist ab sofort für 24,80 Euro im Buchhandel sowie in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac-shop.de erhältlich.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 28 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2018 hatte die ADAC SE rund 3500 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,142 Mrd. Euro sowie ein Ergebnis vor Steuern von 108,0 Mio. Euro.

