München (ots) - Campingurlaub ist voll im Trend: Allein in Deutschland gab es 2017 über 31 Millionen Übernachtungen. Das eigene oder gemietete Zuhause auf Rädern und volle Flexibilität machen diese Art von Urlaub attraktiv und unkompliziert. Als optimale Planungshilfe bietet der ADAC Stellplatzführer 2019 vor allem Wohnmobil-Urlaubern ausführliche Informationen zu rund 6900 Stellplätzen in Deutschland und weiteren 35 Ländern Europas.

Praktisch und kompakt: Die übersichtliche Ausgabe in zwei Bänden mit insgesamt 1946 Seiten kommt komplett neu gestaltet im 30 Prozent größeren Format. Band 1 informiert über 3800 Stellplätze in Deutschland und Nordeuropa, Band 2 bietet alles Wissenswerte zu über 3000 Stellplätzen in Südeuropa.

Neu sind neben dem modernen und übersichtlichen Info-Layout auch die Beschreibungen von Freizeitangeboten wie Golfplätzen, Grillstellen, Aufenthaltsräumen und Bademöglichkeiten in offenen Gewässern. Insgesamt liefert jeder Band pro Stellplatz bis zu 200 topaktuelle Details über Preise, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Lage und Zufahrt (GPS-Koordinaten) und die Ausstattung.

Für den schnellen Gesamtüberblick zum Angebotsniveau der Plätze gibt es das 5-Sterne-Bewertungssystem für verschiedene Kategorien, die von unseren erfahrenen Inspekteuren vor Ort überprüft und bewertet werden. Das Buch wird sinnvoll ergänzt durch zwei separate Planungskarten.

Mit der ADAC Campcard erhalten Urlauber auf über 500 Stellplätzen in Europa Rabatte, Sonderpreise und Vorteilsangebote in Haupt- und Nebensaison sowie Ermäßigungen für Mietunterkünfte auf Campingplätzen europaweit.

Der ADAC Stellplatzführer 2019 ist ab sofort für 22,80 Euro im Buchhandel sowie in den ADAC Geschäftsstellen und im Internet unter www.adac-shop.de erhältlich.

Über die ADAC SE:

Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Der Konzern besteht aus 34 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Medien und Reise GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2017 hatte die ADAC SE rund 3400 Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,165 Mrd. Euro sowie einen Gewinn nach Steuern von 63,3 Mio. Euro.

