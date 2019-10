PROJECT Real Estate AG

Berliner Mietendeckel: PROJECT Immobilien erwartet verstärkte Nachfrage nach Neubauobjekten

Nürnberg (ots)

Neubauten ab 2014 bleiben vom Mietendeckel ausgeschlossen. Das hat der Berliner Senat vergangene Woche in einem Gesetzesentwurf beschlossen. Der Projektentwickler und Bauträger PROJECT Immobilien sieht sich mit dieser Entscheidung in seinem Geschäftsmodell bestärkt. Das Unternehmen, das zu den Top Ten der Projektentwickler in Deutschland zählt, konzentriert sich ausschließlich auf Neubauprojekte und hält dies auch für den richtigen Weg, der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken.

29 Objekte mit über 1.750 Wohneinheiten hat PROJECT Immobilien in der Berliner Metropolregion bereits verkauft. Über 30 Objekte mit mehr als 2.000 Wohneinheiten befinden sich im Verkauf oder in Planung. Aufgrund des Senatsbeschlusses bleiben sowohl Neubauten zur Eigennutzung als auch zur Kapitalanlage attraktiv und rücken sogar noch stärker in den Fokus.

"Berlin ist und bleibt auch nach dem Beschluss des Mietendeckels unser stärkster Markt", sagt Michael Weniger, Vorstandsvorsitzender der PROJECT Real Estate AG. "Durch die Begrenzung der Mieteinnahmen ist davon auszugehen, dass sich Modernisierungen und Sanierungen bedeutend reduzieren und damit die Qualität von Bestandswohnungen merkbar sinkt. Das Neubaugeschäft gewinnt somit deutlich an Attraktivität, da wir auch bei einer möglichen Verlängerung des Mietendeckels annehmen, dass Neubauten ausgeschlossen bleiben. Immobilieninvestitionen werden sich von Bestandsobjekten in Richtung Neubau verlagern, nicht zuletzt wegen der besseren Vermietbarkeit."

"Die Entscheidung des Senats schafft noch mehr Anreiz für den Kauf einer Neubauimmobilie", ergänzt Juliane Mann, Vorstand Vertrieb und Marketing der PROJECT Immobilien Wohnen AG. "Durch den zu erwarteten Qualitätsverlust im Mietbestand wächst der Wunsch nach Eigentum. Als Kapitalanlage steigt die Nachfrage im Hinblick auf erzielbare Renditen nach Neubauten, die vom Mietendeckel unberührt bleiben."

Die PROJECT Immobilien Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg und aktuell über 650 Mitarbeitern realisiert seit knapp 25 Jahren erfolgreich Wohn- und Gewerbeimmobilien, mittlerweile in den Metropolregionen Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rhein-Main, Rheinland und Wien.

