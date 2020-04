Telonic GmbH

Sicherer WLAN-Betrieb "out of the box"

Telonic TEC für rechtssicheren Aufbau, Service und Betrieb von Drahtlosnetzwerken

Köln (ots)

Drahtlose Netzwerke sind wichtiger Baustein für die Versorgung mit Internet und IT-Anwendungen in Unternehmen, Institutionen und zahllosen weiteren Verwendungsszenarien. Mit TEC bietet das auf Netzwerke und IT-Security spezialisierte Systemhaus Telonic eine schlüsselfertige Lösung für den sicheren Aufbau, Service und Betrieb eines WLAN. Durch das WLAN-Outsourcing profitieren Betriebe von höchster Skalier- und Verfügbarkeit. Dazu gehört auch die volle Rechtssicherheit für den laufenden Betrieb.

Angefangen von der Installation der WLAN-Access Points bis zum täglichen Betrieb der Infrastruktur und der Überwachung auf Sicherheitsrisiken übernimmt Telonic den kompletten Service in einem bequemen Mietmodell. Selbst bereits bestehende Netzwerke mit vorhandenen Access Points können problemlos in das neue Serviceangebot integriert werden.

Vom Hotel bis zu Innenstädten

Firmen, Behörden, Schulen und andere Bildungseinrichtungen profitieren von dem Rundum-Sorglos-Paket ebenso wie Seniorenheime oder Krankenhäuser. "Der Betrieb eines sicheren und leistungsfähigen WLAN ist in Unternehmen lebenswichtig für den Betriebsablauf und hält lückenlose Systemkommunikation in jedem Winkel aufrecht. Bei vielen anderen Institutionen wie Hotels oder Kliniken ist das drahtlose Netzwerk oft eine zusätzliche Belastung für die eigene IT, mangelhafte WLAN-Ausleuchtung ist oft die Folge. Das übernehmen wir mit Telonic TEC komplett für unsere Kunden, egal ob geschlossenes Netzwerk im Betrieb mit personalisiertem Zugang oder Gastznetzwerk als Portallösung", sagt Andreas Schlechter, Geschäftsführer von Telonic. TEC steht für Telonic Enterprise Cloud - das Backend der Lösung wird in einem deutschen, hochsicheren Cloud-Rechenzentrum betrieben. Das Tier 3-Data Center ist mit seinem System zum Management der Informationssicherheit gemäß ISO 27001 zertifiziert.

Cloud-Rechenzentrum als Backend

Telonic TEC ist dabei völlig flexibel, es ist kein Kauf von Lizenzen nötig. Der Umfang kann jederzeit nach veränderter Bedarfslage skalieren. Hinzu kommt eine 24/7-Überprüfung der Netzwerkqualität auf Performance und Funktionalität mit dem Ziel, TEC-Kunden jederzeit eine Rundumversorgung mit drahtlosem Empfang zu bieten. Alle gesetzlichen Auflagen werden erfüllt, bei Missbrauch beispielsweise eines Gastzugangs in einem Hotel besteht die Möglichkeit, den Zugriff einzelner Geräte zu sperren. Für Unternehmer kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Während angeschaffte Systeme nur einmal jährlich abgeschrieben werden können, wird das TEC-Modell monatlich abgerechnet und kann so auch monatlich steuerschonend geltend gemacht werden.

Die Telonic GmbH ist Ihr erster Ansprechpartner als führendes Systemhaus für Netzwerk und Security. Seit der Gründung 1979 ist das Unternehmen in Familienbesitz und betreut Kunden in zahlreichen Branchen - von Verwaltung, Industrie und Logistik über Bank- und Finanzwesen bis zu Konzernen aus der Energieversorgung. Durch den klaren Fokus auf Netzwerk- und IT-Sicherheitslösungen verfügt Telonic über zahlreiche Best Practice-Erfahrungen und agiert als Systemintegrator für führende Soft-und Hardwarehersteller. Neben der herstellerunabhängigen Analyse realisiert Telonic die Projekte und sorgt auch für die laufende Betreuung und anfallende Schulungsmaßnahmen. Mehr als 120 Mitarbeiter stehen dazu bundesweit den Kunden zur Verfügung.

