Der fossile Kanzler verschließt die Augen

"Selbst wenn wir alle zusammen morgen klimaneutral wären in Deutschland, würde keine einzige Naturkatastrophe auf der Welt weniger geschehen, würde kein einziger Waldbrand weniger geschehen, würde keine einzige Überschwemmung in Texas weniger geschehen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich im Bundestag. Das ist falsch, es ist rückwärtsgewandt, es ist kaum zu fassen.

Die Regierung verbrämt nachhaltige Eingriffe in die Natur mit dem ewigen Hinweis auf die Versorgungssicherheit. Die jedoch hatte die Vorgänger-Regierung nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine im Griff. Sonne, Wasser und Wind lieferten zuletzt mehr als 54 Prozent des Stroms in Deutschland. Das ist der Weg, den Deutschland gehen muss. Er sichert und schafft nachweislich Arbeitsplätze. Das Ziel der Klimaneutralität scheint erreichbar - ein Hoffnungsschimmer für jüngere Generationen.

