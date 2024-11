Straubinger Tagblatt

Weltklimakonferenz

Straubing (ots)

Noch sind es kleine Schritte, noch wird in Indien und anderswo viel Dreck in die Luft geschleudert. Aber es bewegt sich etwas und es geht deutlich besser voran als in den vergangenen Jahren. Diese Entwicklung hat nicht einmal immer etwas mit einem gesteigerten Umweltbewusstsein zu tun. Viele Staats- und Regierungschef haben erkannt, dass sich mit Klimaschutz, mit Umwelttechnik, mit Erneuerbaren Energien mittlerweile richtig Geld verdienen lässt. Aber wenn Profitstreben an dieser Stelle dazu führt, dass die nachfolgenden Generationen einen bewohnbaren Planeten vorfinden, dann soll es eben so sein.

