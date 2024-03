Straubinger Tagblatt

Pressestimme zu Joe Biden (Ausgabe: 9. März):

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung: (ots)

Was noch gegen den Kandidaten Biden spricht? Im Gegensatz zu einem Lautsprecher wie Trump ist er ein schlechter Redner. Seine peinlichen Versprecher und Gedächtnislücken sorgen regelmäßig für Hohn und Spott bei seinen Gegnern. Immerhin: Bei der traditionellen Rede zur Lage der Nation vor beiden Parlamentskammern hat sich der Demokrat am Donnerstagabend (Ortszeit) streitlustig, temperamentvoll und munter gezeigt. Das dürfte allerdings nur eine Momentaufnahme sein. Denn freies Sprechen meidet der US-Präsident, wann immer es möglich ist. Doch wenn er wiedergewählt werden will, muss er vor Ort Wahlkampf machen. Ganz besonders in den richtungsweisenden sechs Bundesstaaten, den sogenannten "Swing States", die am Ende entscheiden, wer ins Weiße Haus einzieht. Ob Biden diese strapaziösen Auftritte in der Öffentlichkeit - die ihm vor vier Jahren aufgrund der Corona-Pandemie erspart blieben - meistern kann, ist fraglich.

