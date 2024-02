Straubinger Tagblatt

Gegen den Fachkräftemangel muss Deutschland vielgleisig fahren

Straubing (ots)

Wenn Menschen hierherkommen sollen, um hier zu arbeiten und zu leben, braucht es eine wirkliche Willkommenskultur. Außerdem werden gute Schulen, Digitalisierung und bezahlbare Wohnungen benötigt. Dass in manchen Gegenden selbst Normalverdiener Probleme haben, die Miete aufzubringen, ist auch für die Firmen ein Problem. Wenn Deutschland im internationalen Wettbewerb bestehen will, gilt es, mehrgleisig zu fahren. Dann muss das Bildungswesen auf Vordermann gebracht und mehr Wert auf Qualifizierung gelegt werden. Dann muss es Älteren schmackhaft gemacht werden, länger zu arbeiten, oder Frauen in Teilzeit, ihre Stundenzahl zu erhöhen.

