Straubinger Tagblatt

Pressestimme zum Nahen Osten:

Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots)

Noch ist das zwar in Berlin nicht völlig im Ampel-Bewusstsein angekommen, doch in Zeiten der neuen Weltunordnung können es sich Deutschland und der Westen nicht mehr erlauben, vom hohen moralischen Ross aus auf bestimmte Weltregionen und Regime zu blicken. In der neuen Ost-West-Konfrontation wird jeder potenzielle Partner und Verbündete gebraucht. Außerdem ist jeder Beitrag, das Blutvergießen im Nahen Osten zu beenden und eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern, wichtig und willkommen.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell