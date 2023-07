Straubinger Tagblatt

EU-Naturschutzgesetz - Schlechte Politik wird abgestraft

Straubing (ots)

Nutznießer dieser Schritte wären am Ende ausgerechnet die Landwirte, die die größten Opfer von Dürren, Bränden, Bestäubersterben oder Überschwemmungen sind. Wer Solidarität mit den Bauern zeigen will, sollte nicht kurzfristig darauf schielen, billig Punkte zu machen, sondern an Maßnahmen zu mehr Biodiversität arbeiten, die in Zukunft die Basis der Landwirtschaft in Europa sichern. Darauf hatte das Gros der EVP keine Lust und setzte vielmehr auf Polemik.

