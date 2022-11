Straubinger Tagblatt

Großbritannien - Täglich grüßt das Murmeltier

Straubing (ots)

Das Timing für solche Enthüllungen ist schlecht für die konservative Partei. Schließlich wird ein Ausschuss in den kommenden Wochen darüber beraten, ob Boris Johnson in seiner Zeit als Premierminister das Parlament in die Irre geführt hat, als er behauptete, nichts von Lockdown-Partys in der Downing Street gewusst zu haben. Das alles ist Wasser auf den Mühlen der oppositionellen Labour-Partei. Sie betonte immer wieder, dass unter den Tories keine stabile Regierung möglich sein wird, auch unter Rishi Sunak nicht. Die letzten Entwicklungen geben ihr recht. Der Regierungschef wird es zunehmend schwer haben, diesem Argument etwas entgegenzusetzen.

