Mario Draghi hat nur eine Galgenfrist erhalten

Es kommt nicht oft vor, dass Bürger auf die Straße gehen, um nicht gegen, sondern für den Verbleib eines Regierungschefs im Amt zu demonstrieren. In Rom, Mailand, Turin oder Florenz ist genau das geschehen: Viele Italiener wollen nicht akzeptieren, dass schon wieder eine Regierung platzt. Dass Ministerpräsident Mario Draghi entnervt hinwirft und am Tiber womöglich bald Extremisten wie die postfaschistischen Fratelli d'Italia an die Macht kommen, die in den Umfragen immerhin die Nase vorn haben. Klar: Sie sind die einzige Oppositionskraft und können sich deshalb profilieren und die Stimmen von Unzufriedenen einsammeln.

