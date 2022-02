Straubinger Tagblatt

Ukraine - Einen Gang runter mit der Kritik

Berlins Chefdiplomatin Annalena Baerbock (Grüne) hat am Montag in Kiew den Ärger des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj direkt zu spüren bekommen. Die geplatzte Unterredung passt zu dem undiplomatischen Verhalten, das die Ukraine Deutschland gegenüber häufig an den Tag legt. In gewisser Weise kann man den Ärger ja verstehen.(...) Gleichwohl setzt sich Deutschland für die Ukraine ein, was sich schon daran zeigt, dass Baerbock zum zweiten Mal in nur drei Wochen dorthin gereist ist und sogar die Kontaktlinie im Osten besucht. Die Bundesregierung setzt sich mittlerweile tatkräftig für Frieden in Europa ein. Die Ukraine und ihr Botschafter in Berlin wären deshalb gut beraten, bei ihrer Kritik an Berlin einen Gang runterzufahren.

