Heils Rentenpolitik folgt dem Prinzip Hoffnung

Die Herausforderung ist so groß, weil die Zahl der Rentenempfänger so deutlich steigt, dass es ohne Maßnahmen mittel- und langfristig nicht gehen wird. Wer weiß schon, wie sich der Arbeitsmarkt in der Transformation und trotz des derzeit zunehmenden Fachkräftemangels entwickelt? Und je früher der demografischen Entwicklung gegengesteuert wird, desto weniger massiv werden die nötigen Maßnahmen sein. So sind viele Experten davon überzeugt, dass es nicht ohne einen geringfügig späteren Renteneintritt gehen wird. Mit wenigen Monaten wäre schon viel gewonnen. Die Koalition jedoch macht lieber Rentenpolitik nach dem Prinzip Hoffnung.

