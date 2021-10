Straubinger Tagblatt

Antisemitismus - Bildung ist die beste Prävention

Straubing (ots)

Laut Verfassungsschutzbericht stiegen 2020 antisemitische Delikte um 15,7 Prozent an, das Personenpotenzial im rechtsextremen Spektrum wuchs demnach um 3,8 Prozent auf 33.300 Menschen an. Rund 13.300 von ihnen - knapp 40 Prozent - schätzt der Verfassungsschutz als "gewalttätig, gewaltbereit, gewaltunterstützend oder gewaltbefürwortend" ein. Um diesen Trend zu brechen, muss noch mehr auf präventive Maßnahmen gesetzt werden - vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Deshalb muss sich endlich etwas bewegen in der deutschen Bildungspolitik.

