Straubinger Tagblatt

US-Haushalt - Atempause für Biden

Straubing (ots)

Ein Überbrückungsgesetz, dem letztendlich auch 15 oppositionelle Republikaner zugestimmt haben, gibt US-Präsident Joe Biden erst einmal eine Atempause. Die er allerdings nicht lange wird genießen können. Die größte Schlacht steht dem Präsidenten Mitte Oktober bevor. Dann nämlich wird seine Regierung an den Schuldendeckel stoßen, der bei astronomischen 28,4 Billionen Dollar liegt. Wird diese Grenze nicht angehoben, könnten die Vereinigten Staaten und die Welt sich schneller als ihnen lieb ist in einer neuen, globalen Krise wiederfinden. Zusätzlich zu all den anderen Krisen. Dann nämlich wären die USA quasi bankrott und könnten ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen.

