Pendeln und Klimaschutz - Der Umstieg wird langwierig

Straubing (ots)

In ländlichen Regionen fällt die Kosten-Nutzen-Abwägung für die öffentlichen Verkehrsmittel zu deren Ungunsten aus. Wenn der Bus zweimal pro Stunde fährt, ist das vielleicht doppelt so häufig wie bisher und kostet den Staat doppelt so viel, aber das Angebot ist noch zu dürftig, um das Auto stehen zu lassen. Im Resultat führen doppelt so viele Busse leer umher. Günstiger ist es, auf dem Land den Umstieg auf Elektroautos üppig zu fördern. Das wird nötig sein für Erfolge bei der Einsparung von Klimagas, denn im Durchschnitt fahren die Autos zehn Jahre über die Straßen, bis sie durch Neuwagen ersetzt werden.

