Straubinger Tagblatt

EU-Aufbaufonds - Keine Lust auf Reformen

Straubing (ots)

Reformeifer sieht wahrlich anders aus. Die Bundesregierung hat mit dem deutschen Aufbauplan gerade mal so die Mindestanforderungen erfüllt. Wer nach neuen Projekten oder überraschenden Ansätzen sucht, wer gar glaubt, die große Koalition werde mit dem EU-Geld zusätzlichen Schub beim Start in die Nach-Corona-Ära entfalten, sieht sich getäuscht. Das Geld will der Bundesfinanzminister in lauter Vorhaben stecken, die schon vorher bekannt waren. Ehrgeiz, vielleicht sogar eine Idee, die auch andere Mitgliedstaaten zu echten Reformen anstacheln würde, gibt es nicht.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell