Corona-Testpanne - Wer nichts tut, kann auch keine Fehler machen

Außer Baden-Württemberg bietet kein einziges anderes Bundesland kostenlose Tests für Einreisende auf dem Landwege an. Trotz Testpanne hat man in Bayern seit Beginn der Aktion auf diesem Wege schon 2339 Infektionen erkannt. Virusträger, die aus Benelux, Frankreich oder Polen per Auto oder Bahn nach Deutschland einreisen, bleiben bis jetzt ungetestet und daher unerkannt. Darüber sprach bisher niemand, denn wer nichts tut, kann auch keine Fehler machen. Außerdem hat man so weniger Infektionen - eine Win-win-Situation für die verantwortlichen Politiker und das Virus.

