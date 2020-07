Straubinger Tagblatt

Die Küken-Schredder verschrotten

Straubing (ots)

Es gibt keinen Grund mehr, massenhaft Tiere zu töten. Also muss es verboten werden. Das wird natürlich Kosten verursachen, die letztlich der Verbraucher zu tragen hat. Das Ei wird um bis zu zwei Cent teurer. Das summiert sich bei einem Durchschnitts-Eieresser auf nicht einmal fünf Euro im Jahr und sollte es uns wert sein, wenn dafür die Schredder auf den Schrott kommen. Man kann darüber nachdenken, Betriebe finanziell zu unterstützen, wenn sie nachweisen, dass sie nicht in der Lage sind, sich eine der neuen Anlagen anzuschaffen. Darüber hinaus sollte Klöckner sich für einen EU-weiten Einsatz der neuen Technik stark machen. Damit die Betriebe nicht in den Nachbarländern billig weiter schreddern.

