Straubinger Tagblatt: Compact with Africa - Auf dem Weg zum Erfolgsmodell

Afrika ist weltweit der Kontinent mit den meisten jungen Menschen. Die sind vielfach deutlich ärmer als ihre Altersgenossen beispielsweise in Europa, doch es gibt keinen Grund, dass das so bleiben muss. Wenn dann heimische Firmen von der Afrika-Hilfe auch profitieren und Konflikte zurückgedrängt werden, dann darf man getrost von einem Erfolgsmodell sprechen. Eines, das zum Ende ihrer Amtszeit eindeutig auf der Habenseite in Merkels Regierungsbilanz steht.

