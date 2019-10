Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Extinction Rebellion - Aufstand der bequemen Art

Straubing (ots)

Angesichts der vergleichsweise mageren Beteiligung und der gesamten Umstände mutet der Anspruch von Extinction Rebellion nahezu grotesk an. XR-Mitglied Carola Rackete, die es als Kapitänin und Flüchtlingsretterin im Mittelmeer zu Ruhm gebracht hat, vergleicht die "Rebellen" in einer Rede vor der Siegessäule mit der Anti-Apartheits-Bewegung, der Frauenrechtsbewegung und der von Mahatma Gandhi angeführten Unabhängigkeitsbewegung in Indien. Dieser Vergleich hinkt, denn bei den drei genannten Protestbewegungen waren nicht nur ungleich mehr Menschen beteiligt - sie hatten es vor allem auch mit deutlich größeren Widerständen ihrer Regierungen und der Bevölkerung zu tun.

