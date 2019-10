Straubinger Tagblatt: Gedenkrituale

Straubinger Tagblatt

In dieser Endlos-Diskussion über nackte Zahlen, über Renten, Löhne und Mieten, gerät in Vergessenheit, was die DDR-Bürger vor 30 Jahren riskiert haben, und worum es ihnen ging, als der Ruf "Wir sind ein Volk" über Straßen und Plätze ihres untergehenden Landes erschallte. Der Weg zur inneren Einheit ist noch weit. Ihn weisen junge Menschen, die den Mauerfall als Kinder erlebt haben, oder die nach der Wiedervereinigung geboren sind, und die unbefangen miteinander umgehen. Für sie spielt "Ossi" oder "Wessi" kaum mehr eine Rolle. Sie sind Deutsche. Und Europäer. Einigkeit, Recht und Freiheit - für sie ist das selbstverständlich. Das macht mehr Mut als die erwartbaren Plattitüden der Politiker.

