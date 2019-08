Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Jugendarbeitslosigkeit - Das reicht noch nicht

Straubing (ots)

Das ist eine gute Nachricht: Die Jugendarbeitslosigkeit war im vergangenen Jahr so niedrig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Zufriedengeben können sich Wirtschaft und Politik damit allerdings nicht. In Deutschland sind zwar deutlich weniger junge Menschen ohne Arbeit als in den meisten anderen Ländern. Grund dafür ist nicht nur die gute wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch das duale System der Berufsausbildung, das international als Vorbild gilt. Dennoch liegt die Arbeitslosigkeit junger Leute noch immer über dem Durchschnitt. Was beispielsweise daran liegt, dass manche Schulabgänger mit falschen Vorstellungen eine Lehre beginnen oder die Betriebe ihrer Verantwortung nicht gerecht werden.

