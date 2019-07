Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Gegen deutsche Interessen

Straubing (ots)

Eine rein europäische Mission hätte womöglich helfen können, die Wogen etwas zu glätten und die Hitzköpfe in Teheran und Washington auseinanderzuhalten - insbesondere dann, wenn ein Marineeinsatz mit neuen diplomatischen Vorstößen verbunden gewesen wäre. Denn Deutschland hat nach wie vor funktionierende Gesprächsfäden in den Iran hinein, die sich noch als nutzbringend erweisen könnten. Doch ein Einsatz unter Führung der USA könnte die Spannungen weiter erhöhen. Am Ende könnte sich Deutschland gar in einem Krieg zwischen USA und Iran wiederfinden, was Berlin in keinem Fall will.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell