Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Nahles will es wissen

Straubing (ots)

Die SPD wollte jetzt erstmal und wie immer nur analysieren, jetzt geht es doch wieder um Köpfe. Nahles hat erkannt, was alle sehen: dass die Partei so nah am Abgrund steht, dass sie schon das dunkle Loch der Bedeutungslosigkeit erkennen kann. In der Regierungskoalition sind die Roten bestimmt nicht weniger erfolgreich als die Union, doch der Wähler will sie trotzdem nicht. Ist Nahles nur der Sündenbock oder liegt es wirklich an ihrer Führung?, das ist die Frage.

