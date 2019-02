Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Warnstreiks - Das wäre eine Chance für die SPD

Eine Grundrente wäre gar nicht erforderlich, wenn die Löhne immer so hoch wären, dass am Ende eine vernünftige Altersrente steht. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles räumte das kürzlich selbst ein, als sie erklärte, ihre Partei wolle das Problem eigentlich "nicht am Ende in der Rente" - also durch eine Grundrente - lösen, sondern dadurch, dass die Menschen vernünftig verdienen. Die laufenden Streiks wären eine gute Gelegenheit für die SPD, nicht nur von Luftschlössern zu fabulieren, sondern Pflöcke einzuschlagen. Die Sozialdemokraten sitzen unter anderem über ihre Länderfinanzminister indirekt mit am Verhandlungstisch, sie könnten Signale pro Gewerkschaftsforderungen aussenden und damit nebenbei endlich mal beim Wähler punkten.

