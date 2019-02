Straubinger Tagblatt

Straubinger Tagblatt: Katastrophe in Venezuela abwenden

Straubing (ots)

In Europa wird jedoch noch eine Fähigkeit beherrscht, die es in Venezuela nicht mehr gibt: die des politischen Kompromisses. Und Kompromisse werden nötig sein in Caracas, wenn der Machtkampf nicht mit einer großen Katastrophe enden soll. Eine Zukunft Venezuelas mit Maduro ist schlichtweg undenkbar. Um ihn loszuwerden, kann man ihm allenfalls garantieren, ihn nicht vor Gericht zu stellen. Guaidó wird beweisen müssen, dass es ihm um das Land und nicht um sich selbst geht. Denn er ist die größte Hass-Figur im Maduro-Lager. Was Venezuela braucht, sind jedoch Ausgleich und Versöhnung und eine Regierung der nationalen Einheit.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell