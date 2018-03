Straubinger Tagblatt: Raus aus der Nullzins-Phase

Straubing (ots) - Bis zur nächsten Krise - und die kommt sowieso irgendwann - müssen die Zinsen wieder auf deutlich höherem Niveau sein als heute. Einfach, damit genug Spielraum da ist und man sie wieder senken und so die schwache Konjunktur stützen kann. An der Nullzinsgrenze ist dies nur mehr begrenzt möglich. Doch vor der Senkung der Zinsen in ein paar Jahren steht erst mal das Steigern. Angesichts der europaweit guten Wirtschaftslage wäre jetzt ein Ausstieg aus der Geldflut und der Null-Zins-Politik in kleinen Schritten an der Zeit. Dadurch kann Draghi der EZB einen Puffer für die Zukunft verschaffen - falls die Konjunktur einbricht.

