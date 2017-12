Straubinger Tagblatt: Auslandseinsätze - Die Bundeswehr hat mehr verdient

Straubing (ots) - Man hat sich an die neue Rolle in der Welt gewöhnt. Was dazu geführt hat, dass die Politik bisweilen eine ungute Routine an den Tag legt, wenn es darum geht, Truppen in so gefährliche Einsätze zu schicken wie in Mali oder in Afghanistan. Natürlich: Soldaten machen den Job, den sie sich ausgesucht haben und dessen Risiken sie kannten. Dennoch haben sie gesellschaftliche Anerkennung verdient. Und die beste Ausbildung sowie die modernste Ausrüstung. Da jedoch hapert es. So wichtig die warmen Worte sind, die Angela Merkel am Dienstag an die Familien von Soldaten und Polizisten im Auslandseinsatz gerichtet hat - die Bundeswehr ist längst nicht optimal aufgestellt.

