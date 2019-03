Pascoe Naturmedizin

Erneut auf Platz 1! Spitzenplatz beim Wettbewerb "Deutschlands beste Arbeitgeber"

Zukunftswerkstatt Pascoe: Mit Kreativität, Coaching und Potenzialentfaltung an die Spitze!

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Pascoe Naturmedizin wurde gestern Abend vom "Great Place to Work"-Institut in Berlin erneut ausgezeichnet. Nach Platz 1 und 2 in den vergangenen Jahren konnte in diesem Jahr erneut der erste Platz belegt werden. Dem Unternehmen ist es acht Jahre gelungen, zu den besten Arbeitgebern Deutschlands zu gehören.

Immer auf der Suche nach neuen Inspirationen und Erkenntnissen besucht das Geschäftsführende Ehepaar Annette D. und Jürgen F. Pascoe regelmäßig die kreativen Hotspots dieser Welt, um sich Impulse von erfolgreichen Unternehmen zu holen. Ein Kurztrip ins Silicon Valley in Kalifornien und der Besuch bei den ganz großen IT-Unternehmen wie z.B. Google, Facebook und Tesla haben bestätigt, dass Deutschland in den nächsten fünf Jahren einen epochalen Wandel erleben wird. Neue Technologien und die immer schneller voranschreitende Digitalisierung werden das Leben und Arbeiten der Menschen grundlegend verändern. Um diese Herausforderung meistern zu können, benötigt jedes Unternehmen wache, leistungsbereite und innovativ denkende Mitarbeiter.

Annette D. Pascoe: "Jederzeit die Perspektive ändern, sich immer wieder neu erfinden, die bisherigen Erfolgsfaktoren hinterfragen und weiterentwickeln und beseelt sein, von dem was man tut, sichert uns die Zukunft. Die gemeinsamen Ideen und Gedanken mit unseren Mitarbeitern spielen hierbei eine entscheidende Rolle. In unserer Zukunftswerkstatt fördern wir die Kreativität und den unkonventionellen Austausch, um Neues entstehen zu lassen."

Das Unternehmen startete schon im vergangenen Jahr eine Weiterbildungsoffensive, die die Mitarbeiter perfekt aufstellt, um den zukünftigen Anforderungen gewachsen zu sein. Der Einsatz der Persönlichkeitsanalyse Insights MDI® macht dabei die Stärken der Mitarbeiter sichtbar. Ein von Pascoe entwickeltes Gesundheitsmanagement stellt allen Mitarbeitern zudem ein individuelles Gesundheitsprogramm zur Verfügung. Eine Besonderheit: Die Pascoe-Präventionslounge. Hier haben Mitarbeiter die Möglichkeit, sich von einer Ärztin eine hochdosierte Vitamin-C-Infusion (Pascorbin®) verabreichen zu lassen.

Dass dieser Ansatz greift, zeigen die hervorragenden Abstimmungsergebnisse der Mitarbeiter und eine Gesundheitsquote, die 50 % über dem Branchendurchschnitt liegt sowie die positiven Geschäftsergebnisse. Das Unternehmen befindet sich auf Erfolgskurs und freut sich über stetiges Wachstum. Die Mitarbeiterzahl wächst und der erste Bauabschnitt des neuen Unternehmenssitzes in Gießen wurde schon im vergangenen Jahr eingeweiht.

Jürgen F. Pascoe: "Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Mitarbeitern. Sie haben uns erneut auf Platz 1 gewählt. Wir sind sehr stolz, erneut ein so großartiges Ergebnis erreicht zu haben. Jeder unserer Mitarbeiter bringt viel Potential, Kreativität und Leistungsfähigkeit in das Unternehmen. Diesen Geist fördern und optimieren wir und bauen ihn durch kontinuierliche Weiterbildung aus. Das motiviert und macht Spaß!"

Über Pascoe Naturmedizin

Das Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickelt und produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowie Vitamin-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischen Gießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist Pascoe Naturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicher Unternehmensführung, qualitativ hochwertigsten Produkten und nachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum des Traditionsunternehmens.

Pressekontakt:

Pascoe Naturmedizin

Stefanie Wagner

Unternehmenskommunikation

Schiffenberger Weg 55

35394 Gießen

Email: stefanie.wagner@pascoe.de

Tel.: +49 641 7960 - 330

Original-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell