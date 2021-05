Berner Trading Holding GmbH

Christian Berner führt die Berner Group als Alleineigentümer

Bild-Infos

Download

Köln / Künzelsau (ots)

Christian Berner steuert die Berner Group künftig als CEO und Alleineigentümer. Er hat damit die Regelung der Nachfolge des von seinem Vater, Albert Berner, gegründeten Familienunternehmens erfolgreich abgeschlossen.

Christian Berner hatte 2012 mit erst 28 Jahren als CEO die Führung der Berner Group übernommen. Unter seiner Führung wurde die europaweit tätige Unternehmensgruppe im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen früh digitalisiert und erfolgreich durch die Transformation und durch die Pandemie geführt. Mit einem stabilen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro und ca. 8.200 Mitarbeitern gehört die Berner Group zu den größten Unternehmen ihrer Branche in Europa.

Christian Berner: "Ich habe immer gesagt, dass ich mit Blick auf meine Verantwortung mit einem Zeithorizont von mindestens 30 Jahren plane, um die Berner Group noch erfolgreicher zu machen. Klare Eigentumsverhältnisse geben den Mitarbeitern, Kunden und Partnern Sicherheit und helfen uns gute Entscheidungen schnell zu treffen."

Christian Berner, der nun 100% der Anteile hält, hat für die Berner Group die Nachfolgeregelung erfolgreich abgeschlossen und hierdurch die Weichen gestellt, dass die Zukunft als familiengeführtes Unternehmen, das sein Vater Albert Berner im Jahr 1957 gegründet hatte, gesichert ist.

Die Berner Group

Die Berner Group ist ein familiengeführtes europäisches Handelsunternehmen. Unsere Vision lautet: "We keep the world together and moving". Das heißt, wir sind der zentrale B2B-Handelspartner für alle Materialien im Bereich Wartung, Reparatur und Produktion für unsere Kunden im Bau-, Mobilitäts- und Industriesektor. Mit über vier Kanälen schaffen wir für unsere Kunden ein integriertes Omnichannel-Einkaufserlebnis. Im Bereich von Stahl und C-Teilen sowie im Bereich der Chemie sind wir gleichzeitig innovativer Hersteller. Wir sind mit über 200.000 Artikeln und 8.200 Mitarbeitern in über 23 Ländern für unsere Kunden vertreten.

Original-Content von: Berner Trading Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell